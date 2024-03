– Fontos, hogy elmélyüljünk az új gépjárművel kapcsolatos ismeretekben. Hiába láttunk már számtalan tűzoltógépjárművet, a hangsúly most is a kis eltéréseken van. Ahhoz, hogy sofőrként, vagy a járművön szolgálva más felelősségi körben van jelen egy tűzoltó, elsőszámú szempont, hogy minden eszközt és felszerelést becsukott szemmel is megtaláljon és magabiztosan alkalmazza. Ezért kiemelten fontos az újonnan rendszerbe állított gépjárművek esetén a mentori feladatkör – magyarázta a főtörzsőrmester.

Miért is olyan különleges ez a tűzoltó jármű?

A fecskendő össztömegét tekintve, oltóvízzel együtt 18 tonna, melyet egy hathengeres, 320 lóerős dízelmotor mozgat. A jármű, sok korábbi fecskendővel ellentétben automata váltóval szerelt, az összkerékhajtás kapcsolható. A főtörzsőrmester egyértelmű előnyként hivatkozik a korábbi fecskendőkhöz képest tapasztalható, pár tonnával nagyobb össztömeghez kapcsolt, arányaiban lényegesen nagyobb teljesítményre.

A tűzoltók "Ferrarija" márciustól éles bevetésen is bizonyított

Fotó: Varga Mihály Sebestyén tű. főhadnagy / Forrás: BM Katasztrófavédelem

– Az erő vele van… Laktanyánkban én koordináltam a kollégák kötelezően előírt első ötven kilométeres vezetési gyakorlatát. A mosoly mindenki arcán ott volt. A sok hárombetűs vezetéstámogató rendszer, szám szerint öt mellett érezhető, hogy a vezetés még könnyebb, mint korábban. Nagyon sok funkció segíti a sofőröket, amiről tizenöt éve álmodni se mertünk volna. Még élénken él bennem, amikor tizenöt éve az IFA tűzoltójárművek mellett már ott álltak az akkori kor legmodernebb fejlesztéseivel felszerelt Mercedes TLF 4000-es típusú fecskendői. A sofőrök akkor el voltak olvadva a rengeteg funkciótól. Ma már kedvesen mosolygunk ezen. A technológia minden tekintetben előre halad, ez biztos – emlékszik vissza a korábbi járművekre a tűzoltó, aki közben az új "csoda" különlegességeit is megmutatta.

– Az új járművek érkezése nekünk olyan, mintha egy Ferrarit próbálgatnánk. Maximális erő, maximális teljesítmény és még piros is… – simogatta meg az Aquamant a főtörzsőrmester.