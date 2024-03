A pandémia alapvető hatással volt az utazási szokásokra is, többek között egyre népszerűbbek lettek a természetközeli és szabadtéri tevékenységek, így egyre keresettebbé váltak például a kempingek is – tudtuk meg a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ), mely nemrégiben a honi turizmus újabb sikeréről számolt be.

Szárnyal a turizmus, országos és vármegyei viszonylatban is népszerűek kempingek

Forrás: Pixabay

A szervezet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataira hivatkozva közölte, hogy 2020-hoz képest 2023-ban nemcsak a magas kategóriájú szállodák száma változott pozitív irányban, hanem a kempingek, illetve közösségi szálláshelyek tekintetében is gyarapodásról beszélhetünk.

Szépen teljesít a turizmus

Hazánkban igen színes a felhozatal – már ami a kempingeket illeti – hiszen a klasszikus sátorhelyektől a mobilházakig többféle lehetőség közül választhatunk, a szállásadók igyekeznek minden igényt kielégíteni.

A 2023-ban üzemelő több mint 270 kempingben tavaly átlagban három éjszakát töltöttek el a vendégek. Amíg 2020-ban 1,1 millió, 2023-ban már 1,9 millió volt a regisztrált vendégéjszakák száma, 70 százalékos növekedés figyelhető meg. A kempingek forgalmának 52 százaléka külföldiekhez köthető, közülük a legtöbb német, illetve lengyel turista volt.

Növekedés A Magyar Turisztikai Ügynökség megkeresésünkre azt is közölte: az év eleji adatok azt mutatják, hogy tartós növekedési pályára állt a turizmus, és a nemzetközi trendekkel összhangban hazánkban is erre az évre várható a pandémia előtti beutazóforgalom teljes visszaépülése, amihez a kempingek és közösségi szálláshelyek egyaránt hozzájárulhatnak. A kötetlen kikapcsolódást és közösségi élményt egyszerre kínáló szálláshelyek forgalma várhatóan tovább növekszik, az ilyen típusú szállásokra országosan például a tavaszi időszakra már 22 százalékkal több előfoglalás érkezett tavalyhoz képest.

A közösségi szálláshelyek száma az elmúlt három évben 327-ről 399-re gyarapodott. Ennél a szállástípusnál még dinamikusabb, két és félszeres forgalomnövekedés figyelhető meg, tavaly már 2,7 millió vendégéjszakát regisztráltak. Az adatokból az is kitűnik, hogy a vendégek több mint 75 százaléka 35 év alatti, 30 százalékuk pedig fiatalkorú, a külföldi és belföldi turisták aránya országos viszonylatban szinte kiegyenlített.

Az MTÜ-től megtudtuk, hogy vármegyénkben jelenleg 6 kemping és 12 közösségi szálláshely fogad vendégeket, előbbiek esetében 41 ezer, utóbbiaknál 21 ezer vendégéjszakát regisztráltak. A szálláshelyek népszerűségét jól mutatja, hogy a tavaly a közösségi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2020 és 2023 között 27 százalékkal, a kempingeké ugyanebben az időszakban 61 százalékkal emelkedett.