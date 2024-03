Március 7-én elkészültek az első portfóliók a szépségversenyünk regionális fordulójába jutott lányokról. Tündérszépek voltak a lányok és a végeredmény is az lett. Komárom-Esztergom különböző településeiről jöttek a szépségek és mindegyik az élet különböző területén jeleskedik, egyben viszont egyet értettek: szeretnék megnyerni a versenyt. Elsősorban önbizalomnövelés miatt jelentkeztek a lányok, de kiváló ugródeszka is lehet nekik a verseny.

Demeter Karina már biztosan ott van a Tündérszépek regionális fordulójában

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Demeter Karina volt az első lány, aki fotósunk, Flajsz Péter kamerája elé állt a tatai Képex Stúdióban. A bájos, 19 éves piliscsévi lányt nagymamája kísérte el, és bizony ő is lelkesen készítette a képeket szépséges unokájáról. Karina most először vett részt fotózáson, de a 24 Órának és Kemma.hu-nak elárulta: nagyon jól érezte magát. Nagyon szeret egyébként sportolni (ezt alakján láttuk is), például kickboxolni is tanul. A szíve is a helyén van: fontosnak tartja, hogy a gyerekek minél jobb körülmények között éljenek. Ő maga is szokott adományozni.

Kószás Lea Eszter is kameránk elé állt. Ez volt élete első megmérettetése a neszmélyi szépségnek, elmondása alapján izgult, bár jól álcázta mindezt. Külön köszönetet mondott a szakmai segítségért és a mentális támogatásért munkatársainknak, többek között Szűr Annamária régiós vezetőnek is. Az érettségi vizsga előtt álló fiatal lány a fitnesz és a média világában érzi komfortosan magát. A későbbiekben grafikus szeretne lenne.

Kószás Lea Eszter bomba formába érkezett a fotózásra. Hamarosan rá is szavazhatnak majd olvasóink

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A fotózás előtt faggattuk Borbély Bernadettet, aki Komáromból érkezett. Az amerikai színésznőre, Mila Kunisra hasonlító 22 éves szépség barátnője unszolására jelentkezett a versenyre. Miként egy igazi nőhöz illik, minden szettből a legjobbat választotta a fotózásra. Viszont, alkalmi ruhából, sportos- és utcai viseletből, valamint fürdőruhából is kétszer csomagolt, hogy a legjobb formáját tudja hozni, mikor ő van fókuszban.

Borbély Bernadett a nőies oldalát is megmutatta, mi pedig hollywoodi sztár vonásait fedeztük fel benne

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Tündérszépek: jelentkezz még most, mielőtt betelnek a helyek

2024-ben immár ötödik alkalommal rendezzük meg a Tündérszépek országos szépségversenyünket. Érdemes mielőbb jelentkezni, mert a dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket. A verseny regionális szinten indul, majd innen jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A szépségversenyre saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért.