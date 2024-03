Demeter Karina, Mihelik Anikó és Morvai Vanessza már biztosan ott van a vármegyei Tündérszépek között, akik bejutottak a regionális fordulóba. Őket hamarosan értesítjük a fotózás időpontjáról és helyszínéről. A dicsőség mellett arra is esélyt kaptak, hogy ők képviselhessék szűkebb hazánkat a szépségverseny fináléjában, ahol értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépek résztvevőit. Ehhez persze a szavazatokra is szükség lesz.

A 2022-es Tündérszépek szépségverseny döntősei. Balról a harmadik Sátori Roxána, aki Komárom-Esztergom vármegyét képviselte az országos fináléban

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

Morvai Vanessza Dorogról jelentkezett. A 21 esztendős szépség egy évvel ezelőtt is megmérettette magát. 2022-es versenyünkön a regionális fordulóig jutott, így az idén újra kipróbálja magát. Mint mondta, nagyon jó tapasztalatszerzés volt neki a Tündérszépek.

– Mindenképp nyer vele az ember lánya – válaszolta Vanessza, mikor kíváncsiak voltunk arra, mit adott neki a szépségverseny. Mint mondta, hatalmas adag önbizalommal lett gazdagabb és óriási ugródeszkát jelentett neki a verseny.

Morvai Vanessza már biztosan bent van a regionális fordulóba

Fotó: beküldött

Tündérszépek jelentkezését várjuk!

2024-ben, immár ötödik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre február 5-től jelentkezhetnek a Komárom-Esztergom vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek. A szépségverseny a regionális fordulóval indul, ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán, így érdemes mihamarabb jelentkezni.

Az elsők között értesítettük Mihelik Anikót

Fotó: beküldött

Jelentkezz még most, mielőtt betelnek a helyek A Tündérszépek szépségversenyre saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

A regionális fordulóból három lány jut tovább az őszi, országos döntőbe. A mezőny legmagasabb értékelését kapó, de az ítészek által nem kiválasztott versenyző közönségkedvencként még egy szavazáson megméretheti magát a másik hat régió „szívkirálynőivel”. A központi közönségszavazás nyertese is bejut a 22 fős fináléba.