Előző írásainkban Husz Fédra sminkes, Radvánszki Timi kozmetikus és Flajsz Péter fotóriporter kollégánk látta el szakmai tanácsokkal a stúdiófotózásra érkező hölgyeket, ezzel is bátorítva a 18-35 év közötti lányokat, asszonyokat, hogy mutassák meg magukat, szépségüket az olvasóknak is. Mostani cikkünkben arra keressük a választ, hogyan tudják a Tündérszépek könnyen elérni, hogy olyan karjuk legyen, akár Miley Cyrusnak az idei Grammy-díjátadón.

Tündérszépek: néhány mozdulat és lehet olyan a karotok, akár Miley Cyrusé a Grammy-díjátadón

Fotó: JC Olivera / Forrás: Beküldött

Farkas Heni naturál testépítőt kérdeztük, milyen ötletei vannak, hogy a Tündérszépek a legjobb formájukat tudják nyújtani a kamerák előtt. – Gyermekkorom óta a sport az életem jelentős része. A testépítő fitness sporttal 2014-ben ismerkedtem meg, egy évre rá már színpadon álltam– kezdte mesélni Farkas Heni. Szerinte sokat segít a felkészülésben, ha egész évben tartjuk a formánkat. Azonban néhány tippje is van arra, hogyan tudjuk minél előbb a legjobb formánkat hozni.

– Figyelni kell a csökkentett szénhidrát tartalomra, és el kell felejteni a cukrot és a fehérlisztet – ezeket elhagyva hamar elérhető a változás és laposabb is lesz tőle a has. Az sem gond – teszi hozzá – ha egy kicsit kevesebbet eszünk, de ezt nem tanácsos túlzásba vinni. Akkor ugyanis hirtelen sokkot kap a szervezet és elkezdi raktározni a tápanyagokat – hívta fel a figyelmet Heni.

Mint mondta, a folyadékbevitelen is nagyon sok múlik. Naponta 2-3 liter víz csodákra képes, de van egy tuti recept, amitől nagyon hamar tónusosabb és feszesebb lesz az izomzat. – Fontos a méregtelenítés, amikor sok salakanyag távozik a szervezetünkből. Tehát igyunk sok csalánteát – javasolta Heni. Azt is mondta, a külső szépség a belső nélkül nem ér sokat. Jól tudja, hogy a mentális fittségen is sok múlik.

– Nem feltétlen szükséges órákat eltölteni a futópadon, ha erős mélyizomzatot szeretnénk – utalt Heni például a Pilates-módszerre, ami rendkívül népszerű Amerikában a fitneszt kedvelők, színésznők, táncosok, menedzserek körében, de Európában is egyre nagyobb teret hódít. A módszer lelkes híve Miley Cyrus, akinek sportos, vékony testalkata, valamint a szép tartása miatt csodájára járnak a rajongók és leendő rajongók egyaránt.

Miután a 31 éves énekesnő a 2024-es Grammy-díjátadón előadta a Flowers című slágerét, a közösségi média megszállottja lett a karjainak. Mindenki azon törte a fejét, hogyan lehet ilyen tónusú? A „Miley Cyrus karjai” keresőszó robbanásszerűen terjedt el az alkalmazáson, a fitneszoktatók pedig olyan speciális edzéseket alakítottak ki, mint a „Miley Cyrus tónusos karedzés”, a „Miley Cyrus karedzés”. És ez a megszállottság nem csak a közösségi médiát vette be; a hírügynökségek is siettek megszerezni „fitneszszakértők” idézeteit arról, hogyan lehet elérni Miley izomtónusát.

Tündérszépek: jelentkezz még most, mielőtt betelnek a helyek!

A Tündérszépek szépségversenyre saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!