Elérte az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium új épületszárny és tornacsarnok kivitelezésének készültség szintje a 70 százalékot – közölte közösségi oldalán az intézmény.

Egyre inkább formát ölt a Franka új épületszárnya és tornacsarnoka.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A "Franka" néven is ismert gimnázium nemrégiben rövid közleményt adott ki a jelenleg is zajló építkezési munkálatokról. Ebben azt írják, hogy elkészültek a szakipari munkák, hidegburkolatok, jelenleg a gépészeti és elektromos szerelések, álmennyezetek, belső falburkolatok építése van folyamatban. A mostani periódusban kerülnek helyükre a külső homlokzati nyílászárók, emellett a külső falfelületet ellátják kő- és klinkerburkolattal.

Azt is közölték, hogy a tetőkerten elkészültek a fa-, térkő- és a terraway burkolatok, valamint a lelátó is, míg a belső udvarban befejeződtek a kültéri kondipark kivitelezési munkálatai. A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium közösségi oldaláról azt is megtudhatjuk, hogy a projekt az épület közönségforgalmi és oktatási tereinek belsőépítészeti kialakításával, a tornacsarnokba tervezett sportparketta és sporteszközök telepítésével folytatódik.