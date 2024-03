Már csak egy szűk hét van húsvétig, így még pont van idő beszerezni az asztalra kerülő húsvéti sonkát. Nem is lehetett volna jobb időpontban megtartani a hagyományos Bábolnai Sonkafesztivált. Választékból pedig most sem volt hiány. Az ország minden részéről érkeztek portékájukkal a hentesek. Knyihár Norbert Békéscsabáról hozta finomságait a vásárra. Mint mondta: évek óta járnak a bábolnai fesztiválra édesapjával, aki most egy külön standon kínálta finomságait. Idén is rengeteg különlegességgel készültek. Asztalaik előtt pedig sorban álltak a vevők, többen is rendszeresen a békéscsabai hentestől szerzik be a húsvéti sonkát, de a kolbászból is szépen fogyott.

Knyihár Norbert Békéscsabáról hozta finomságait a sonkafesztiválra.

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

– Több mint 10 mázsa füstöltet hoztunk magunkkal, természetesen húsvét közeledtével a különféle sonkákból hoztuk a legtöbbet. Ez a szívsonka például 17 kilós, van, aki hármat is visz belőle – mutatta a szép nagy darab sonkát Norbi, aki azt is elárulta, hogyan készül a finomság.

– Már októberben levágjuk a disznót, majd a sonkát betesszük sóba, ahol két hónapig pihen. Ezután jöhet a füstölés. Először két napig hideg, majd két napig meleg, végül megint két napig hideg füstölést kap. Ezután még pihen jó két hónapig, hogy még finomabb legyen a húsvéti asztalon – árulta el a hentes, aki hosszú érlelésű sonkával is készült, de mangalicaszalámi, szalonna, és kolbász is került a pultra.