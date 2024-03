MOST FESZT - tizedszer

Öt nap alatt tizenegy remek előadás lesz látható a Jászai Mari Színház által szervezett MOnodráma és STúdiószínházi FESZTivál, azaz MOST FESZT programján. Március 20-án indul a jubileumi program, s 24-éig több olyan darab is látható lesz a tizedik alkalommal megszervezett eseménysorozaton, amelyeket a társulatok az elmúlt egy-másfél évben állítottak színpadra. Található klasszikus művek újragondolása mellett több formabontó darab is a repertoárban. A színházi élmény mellé egyéb kulturális programokra is számíthatnak az érkezők. Részletek: mostfeszt.hu