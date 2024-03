Idén rendhagyó módon három díjazottat is kihirdettek a Talentum Művészeti iskola és a Kuny Domokos Múzeum közös pályázatán. Az iskola 13. osztályos növendékeinek vizsgafeladata az elmúlt évek hagyományait követve ezúttal is a Tatai-várat népszerűsítő leporelló-tervezetek elkészítése volt. Ezekre a közösségi oldalakon, illetve a múzeumban szavazhatott a közönség. Idén azonban olyan sok jó alkotás érkezett be, hogy a zsűri döntése szerint nem csak az első legtöbb szavazatot kapó terv, hanem a három legnépszerűbb alkotás is díjazásban részesülhet.

A közönségnek legjobban Ecsek Flóra Rebeka (balra) ötlete tetszett a Tatai-várról, a másodiknak Hendrich Lilien munkája bizonyult, és a harmadik helyezést Neichl Artúr érdemelte ki.

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

A közönségnek legjobban Ecsek Flóra Rebeka ötlete tetszett, a másodiknak Hendrich Lilien munkája bizonyult, és a harmadik helyezést Neichl Artúr érdemelte ki. Idén először a diákok által megtervezett ajándéktárgyakra is lehet szavazni. A zűri döntése szerint Hendrich Liliené volt a legjobb ötlet.

A Tatai-várat népszerűsítik a diákok munkái

Hajdú Zsófia, a gyerekeket felkészítő grafikus tanár elmondta, hogy az első pályázatot öt éve hirdették meg.

– A végzős diákok már csak egy kapunyitásra vannak attól, hogy képzett grafikusok legyenek belőlük. Sokuknak pedig ez az első kiállítás, illetve megmérettetés, ahol teljesíteniük kell. Így ez egy nagyon jó lehetőség, hogy kipróbálják magukat a nyilvánosság előtt is. Ráadásul a legjobb ötletek meg is valósulhatnak, megvásárolható ajándéktárgyak lehetnek belőlük – mondta a tanárnő.