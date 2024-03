A nagy esőzések miatt veszélybe kerültek a Tatai vár felbecsülhetetlen értékű gyűjteményei. Ugyanis a múzeum kiadványraktára, vagyis az Esterházy család egykori kincstárának teteje beázott a nagy esőzésekben. Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója a Kemma.hu-nak elmondta, hogy jelenleg a múzeum kiadványait tárolják a teremben, de a régi feljegyzések szerint az Esterházy család korábban kincstárnak használta az épületnek azt a részét. Az évek során azonban elöregedett a tető szigetelése így beázott az épület. Mivel a probléma megoldása túlmutat a muzeológusok szakértelmén, így külsős segítséget kértek.

A Tatai vár tetejét a tatabányai terepjárósok segítettek leszigetelni

Forrás: Beküldött

A Kuny Domokos Múzeum vezetősége ezért felkérte a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait, hogy segítsenek nekik leszigetelni a Tatai-vár tetejét. A feladat azonban most is tartogatott kihívásokat.

A Tatai vár egykori kincstára ázott be

Először alaposan meg kellett tisztítani a lapos tetőt az évek során rárakodott törmeléktől és portól. Csak ezután lehetett a bitumenes vízszigetelést rátenni. A magasban zajló munka ezúttal sem volt veszélytelen, így a csapat most is a megfelelő biztonsági felszerelésben állt neki a munkának. Körösladányi Zsombor, az egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a csapat már rutinosan mozog a Tatai vár tetején, hiszen az új zászlót is ők helyezték fel a vártorony tetejére.

Ősszel tudták teljesen befejezni a Tatai-vár tetejének a vízszigetelését.

Forrás: Beküldött

− Egyszerre egy három fős csapat dolgozott a tetőn, a többiek alulról biztosították őket, illetve adták fel számukra a szükséges szerszámokat, eszközöket. A munkálatok mintegy 5 órát tartottak és persze az eső is eleredt, de nem zavarta a csapatot. Ahogy a gázperzselővel melegítették fel a tető burkolatát, úgy meg is száradt a szigetelőanyagnak a helye − magyarázta a speciális mentős.

A munkálatokat azonban félbe kellett szakítaniuk ősszel, ugyanis a műemlékvédelmi hivatal nem engedélyezte akkor, hogy a vízszigetelés széleit körbe kenjék folyékony bitumennel.

− Nemrég szóltak a múzeumból, hogy megkapták az engedélyt, így befejezhettük a munkát. Szerencsére még a nagy tavaszi esőzések előtt. De úgy tudjuk, hogy ősz óta nem is tapasztaltak újabb beázást. Természetesen most is a szükséges biztonsági előírásokat betartva dolgozott a csapat a tetőn − tette hozzá Zsombor.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tatai vár alatti titkos folyosók feltárása után a közelmúltban a vártorony legtetejére másztak fel a tatabányai terepjárósok tagjai. A tatai Kuny Domokos Múzeum vezetősége ugyanis felkérte a csapatot, hogy a szél tépázta országzászlót cserélje le. A csapat itt is különleges biztonsági felszerelésben hódította meg a 45 magas vártorony tetejét.