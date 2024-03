A biokémikus Beinrohr László hobbi fotós, fantasztikus képei pedig folyamatosan ámulatba ejtik a közönségét. Most egy tatai fotóján ámuldozik mindenki. Ugyanis a felvételen jól kivehetők az osztrák Alpok csúcsai is.

A tatai fotón jól látszanak a 200 kilométerre fekvő osztrák Alpok hegycsúcsai is.

Fotó: Beinrohr László

László a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a fotó március 25-én készült naplementekor Tatáról. Előtérben az Öreg-tó és Tata más nevezetességei. A kép közepe tájt a Kisalföld, a lemenő nap fénye talán a porviharokat is megvilágítja. A kép tetején az Alpok hegyvonulatai láthatók. László egyébként egy úgynevezett annotált változatát is elkészítette fotójának, ahol bejelöli, hogy melyik hegycsúcsot hogyan hívják és mennyi távolságra is van Tatától.

A különleges tatai fotó több év alatt készült el

– A fotó a Tatával szomszédos Baj határából készült, már a hegyekben. A rendkívüli távolság miatt a kép elkészítése csak ritkán lehetséges: a Kisalföld alacsonyan fekvő részei sokszor párásak is porosak. Azonban ahhoz, hogy ez a látványt megörökíthessük, 200 kilométert is át kell látni. Ez annyira igaz volt esetemben, hogy csak ezért a képért több év alatt több mint hatszor mentem ki, mire sikerült. A kompozíció teljesen tudatos volt. De eddig csak elméletben, térkép alapján sejtettem, hogy Ausztriáig ellátni – árulta el László aki hozzátette, hogy a hobbija az, hogy ilyen ritkán elkészíthető felvételeket készítsen.

A fotózás szerelmeseinek László azt is elárulta, hogy nem fotótechnikai nehézséget jelentett a felvétel elkészítése. Ugyanis mindössze 400 milliméteres fókusztávval készült a kép. Ez a fókusztáv azonban így is nagy nagyítást jelent. A jól megtervezett fókusz és a helyszín gondos megválasztása miatt Tata és az Alpok optikailag hasonló méretűnek tűnik.”

– Fontos szempont, hogy hazánk örökségeit méltón örökítsem meg. Civilben biokémikus vagyok – tette hozzá a hobbi fotós, aki reméljük, még rengeteg lélegzetelállító felvételt készít vármegyénkben. Lászlónak saját weboldala is van, ahol bárki gyönyörködhet fényképeiben.