Az 1950-es években szükségaknákat is nyitottak. Az új külfejtésekből több is működött, akár egymás mellett is. Ezeket nagy befektetések nélkül tudták üzembe helyezni.

Dallos István több képpel érkezett, amelyek nagy része a szükségaknákat ábrázolta. A fotók jól szemléltetik a város akkori állapotát, az úthálózat kiépítésének ütemét is.

A IV-es aknáról, annak műhelyéről is érkezett képekkel, s sok fotót hozott a XV/A aknáról is, és annak környezetéről, a Paradicsomkert építéséről. Ez utóbbi terület nevét a konyhakertekről kapta, ahol sok paradicsom termett.

