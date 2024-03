Dr. Simonik Péter helytörténeti kutató, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docense évek óta kutatja a ma Tatabányához tartozó községek, Alsó- és Felsőgalla, Bánhida, valamint Tatabánya zsidó lakosainak történetét. Egykor a tatai izraelita hitközséghez tartoztak. Felsőgallai temetőjüket 1929 körül nyitották, de azt megelőzően Tatán temetkeztek, sőt, sokan még később is. Dr. Simonik Péter helytörténészként szeretett volna többet megtudni a Tatán eltemetett családokról, s Kerti Katalin, a Goldberger Alapítvány kurátora pedig a vizek városának zsidó temetőjéről.

A kötet születését megalapozó kutatásba sikerült a téma hazai szakértőit is bevonni.

A stúdió vendége beszélt a legrégebbi sírkövek héber feliratairól, a különféle motívumokról. Szó esett arról is, hogy bármennyire is elmagyarosodott a közösség, mindig is ragaszkodtak ahhoz, hogy héber felírat is szerepeljen rajtuk. A modern sírkövek esetében is ez a felső részen elhelyezett „itt van elrejtve”, az alján pedig a „Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe” formulákra utaló kettő- és ötbetűs rövidítéseket jelenti.

A most elkészített e-könyv kiindulópont lehet azok számára, akik érdeklődnek a tatai zsidóság története iránt. A kiegészítő adatbázisban az elhunytakra vonatkozó csaknem 150 ezer adat szerepel. A kötet Tata honlapjáról letölthető, s a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár online helytörténeti kiadványai között is fellelhető.

