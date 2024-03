A hétvégén adott otthont a bányászváros a XXXIII. Országos Táncművészeti Fesztivál elődöntőjének. A táncverseny egész nap tartott: március 9-én reggeltől estig.

A táncverseny zsűrijében mindenki a legmagasabb pontszámot adta a Silhouette lányainak

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Összesen 100 produkciót láthatott a közönség, csaknem 400 táncos lépett a Kölcsey színpadára, hogy megmutassa a szakmai zsűrinek, igenis ott a helyük a budapesti döntőben. Jöttek táncosok Budapestről, Egerből, Győrből és Vácról is. Vármegyénkből nyergesújfalui és esztergomi csapat indult a házigazdákon kívül. Nagy az öröm az oroszlányi Silhouette csapatában is, ugyanis mindkét koreográfia – Szellő, Lépteid nyomán – maximális, azaz 50 ponttal továbbjutott az országos megmérettetésre. Annak ellenére, hogy mind a két produkció most debütált a színpadon.