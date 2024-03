Az elmúlt évben nőtt a postai dolgozók, kézbesítők elleni erőszakos cselekmények száma. Tavaly országos szinten több mint 70 támadás történt – derül ki a Magyar Posta Zrt. közleményéből. A vállalat nemrégiben egy kirívó esetről is hírt adott. Februárban Szolnokon egy elhaladó gépkocsiból gumilövedékkel lőttek meg egy kézbesítőt. A támadók elhajtottak a helyszínről, a cég természetesen feljelentést tett, a rendőrség pedig nyomozást indított, hogy kiderítsék, kik állhatnak a bűncselekmény mögött.

Vármegyénkben nem érte támadás az elmúlt években a postásokat

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

A cég szerint a bántalmazások döntő hányada kézbesítéssel kapcsolatos konfliktusból adódik. A nagyobb összeget elérő készpénzkifizetések idején nagyobb a támadásokkal kapcsolatos biztonsági kockázat is, ezért fokozott figyelmet fordítanak az érintettek testi épségének védelmére.

A hasonló esetek megelőzése érdekében a társaság folyamatosan fejleszti biztonságtechnikai eszközeit, sőt a munkavállalókat rendszeresen tréningezik is, akik ezáltal támadás esetén kellő lélekjelenléttel és felkészültséggel kezelhetik az esetleges konfliktusokat.

A Magyar Posta Zrt. elárulta, hogy a kézbesítők egy olyan PDA-készüléket használnak, melyen segélyhívó funkció is található. Ez a szolgáltatás támadás, rosszullét vagy baleset esetén kifejezetten hasznos lehet. A készülék GPS helymeghatározó rendszere révén a rendőrség vagy akár a mentők is könnyen odajuthatnak a bajba jutotthoz. Egyébként a sértetteknek a Postakürt Alapítvány is támogatást nyújthat.

A bántalmazók figyelmét arra hívják fel, hogy a kézbesítőknél lévő készpénzt egy speciális, pénzfestés elvén működő pénztárca védi, így támadás esetén a bankjegyek használhatatlanná válhatnak.

Kampányt is indítanak a támadások megelőzésére

A társaság az idei évben bűnmegelőzési céllal kommunikációs kampányt is indít a lakosság körében annak érdekében, hogy szélesebb körben is tudatosuljon, fokozott büntetőjogi védelem alatt állnak a közfeladatot ellátó személyek, ugyanis például a kézbesítők is ebbe a kategóriába tartoznak. Arra kérik az állampolgárokat, hogy a küldemény átvétele során készítsék elő és mutassák be azokat az okmányokat, melyeket a kézbesítő előre kér tőlük.

A kiemelt kockázatú időszakokban a rendőrök és a polgárőrök is jobban ellenőrzik a kézbesítőket, illetve a posták környékét, ezáltal az esetleges bűncselekmények elkövetésekor a támadókat könnyebben el tudják kapni.

A Magyar Posta Zrt. közleményével kapcsolatban megkerestük a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy megtudjuk, milyen büntetés járhat a kézbesítőkre támadóknak. Ismertették, hogy a közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak bűncselekményét a Büntető Törvénykönyv ugyanúgy szankcionálja, mint amikor hivatalos személy ellen követ el valaki erőszakot. Alapesetben, azaz aki közfeladatot ellátó személyt jogszerű eljárásában erőszakkal, vagy fenyegetéssel akadályoz, intézkedésre kényszerít, vagy bántalmaz, 1-5 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. Ha a bűncselekményt csoportosan, fegyveresen, vagy felfegyverkezve követik el, akkor a büntetés 2-8 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Mindemellett a csoport szervezőjét, vagy vezetőjét 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják.

Egyébként a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunknak azt is elárulta, hogy az elmúlt években vármegyénkben nem történt támadás postások ellen.