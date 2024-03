Március 19-ig lehet szavazni a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelöltjeire, a tét pedig nem kicsi: az egyenként félmillió forintos elismerésekből többet is kiosztanak majd az április 18-i gálán, a Magyar Tudományos Akadémián. A fővárosból két doktort ismernek majd így el a közönségszavazatok alapján, régiónként pedig egyet-egyet. Komárom-Esztergom vármegye orvosai a Győr-Moson-Sopront, Vast, Fejért és Veszprémet is magába foglaló északnyugat-magyarországi régióban versenyeznek ezért a díjért. Egy orvosra egy email-címről egy voks adható le.

A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj hét közönségdíjat, valamint két, a zsűri által odaítélt elismerést ad át áprilisban

Fotó: David Gyung / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Emellett a Goodwill Pharma Különdíj, valamint Életműdíj is gazdára talál majd. Előbbit minden évben olyan fiatal orvos kaphatja meg, aki a hazai orvosszakma elismerése mellett külföldön is követendő példa, vagy meghonosított olyan külföldi eljárást, tudást, amivel az itthoni egészségügyet szolgálja, a gyógyítók lehetőségeit gyarapítja. Az Életműdíjat az kapja meg a zsűritől, aki rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel viseltetik a páciensei iránt és Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan inspirálja és tanítja a környezetében dolgozó fiatalabb orvosokat.

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány hagyományteremtő szándékkal létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat 2017-ben abból az apropóból, hogy akkor volt 80 éve, hogy Szent-Györgyi Albert átvehette az orvosi és fiziológiai Nobel-díjat. A cél, hogy minden évben elismerjék azon orvosok munkásságát, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak arra. A díjra olyan szakembereket lehetett jelölni, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy a mindennapi orvosi munkájuk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon.

A tavalyi évhez képest az idén Komárom-Esztergomból sokkal több orvost neveztek a díjra. Akkor nyolc, most több mint két tucat doktorra lehet voksolni. A páciensek bizalmát jól mutatja, hogy többen viszont 2023-ban és most is kaptak jelölést a betegeiktől.

A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj Komárom-Esztergom vármegyei jelöltjei: