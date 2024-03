Több mint 180-an érkeztek a Szépkorúak Szerdájára a Földi Imre Sportcsarnokba, a tatabányai és a országos szabadidősport szövetség szervezésében.

A Szépkorúak szerdája szenior örömtánccal kezdődött

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

A délelőtt 9 órakor kezdődő sportprogramra Budapestről, Sopronból és Debrecenből is érkeztek, többnyire nyugdíjas szervezetektől, de lehetőség volt egyénileg is részt venni a sportprogramokon, sőt a helyszínen is lehetett jelentkezni. Huszonegy állomás várt a szépkorúakra, egyebek mellett a mini asztaliteniszt, a dartsot, a tollaslabdát, a gólyalabdázást is kipróbálhatták, de csocsó, súlyzók és célbadobás is várta őket. Többnyire az íjászat és a malomkő-tartás is rejtett kihívásokat, de a többség megszerezte pontgyűjtő lapjára a 20 pecsétet.

A célbarúgás volt a sportprogram egyik állomása

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

A megnyitón Bencsik János országgyűlési képviselő elmondta, március 20-a egyben a boldogság nemzetközi napja is, így mindenkinek jó szórakozást kívánt és azt, hogy az izmokon túl a rekeszizmok is mozogjanak. Szücsné Posztovics Ilona tatabányai polgármester is köszöntötte a megjelenteket, az együtt sportolókat és azt kívánta, ma ne fájjon semmi. A főszervezők képviseletében jelen volt Salga Péter, a Magyar Szabadidősport Szövetség főtitkára, aki szerint a sport közösségi szerepéről nem lehet megfeledkezni, miként a példamutatásról, valamint a mozgás fontosságáról sem. Hozzátette, az egyik legfontosabb, hogy sérülésmentes legyen a program, ezért speciálisan felépített állomásokról van szó. A korosztály adottsága, hogy két óra után elfárad. Az aktív sportoláson túl szellemi megmérettetés is vár a régóta fiatalokra. Sőt fittségi teszttel és egészségügyi mérésekkel is készültünk – zárta szavait.

A Ceha Nyugdíjas Klub csapata nemcsak jól teljesített, a hangulat is kiváló volt

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Szépkorúak, fittek és sportolnak

Évek óta három helyszínen, Szolnokon, Sopronban és Budapesten is rendeznek hasonló megmérettetést. A tegnapi esemény szenior tánccal kezdődött. Szabó Józsefné Ilike például Budapestről érkezett Tatabányára. A 78 éves, szemmel láthatóan aktív szépkorú szerint a hosszú élet titka a fittség és természetesen az egészség, amihez a sport is nagy mértékben hozzájárul. Azt mondta, rendszeresen részt vesz a sportprogramokon, mert így össze tudja hasonlítani, mennyit fejlődött az előző óta.