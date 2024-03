A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) minden évben érkeznek postaládába fészkelt széncinegékkel kapcsolatos bejelentések. Ez a jelenség országosan is gyakorinak számít és idén, az enyhe tél miatt már március első felétől egészen a nyár második feléig számíthatunk arra, hogy széncinegék alakítanak ki fészket a postaládákba – közölte a szervezet.

Szólni kell a postásnak, ha széncinegék fészkeltek a postaládába

Forrás: MME/Orbán Zoltán

Tájékoztatásuk szerint a fészkek miatt érdemes számba venni az átmeneti lehetőségeket. Például, ha billenőajtós fedett bedobónyílású levélgyűjtőnk van, akkor hasznos lehet a környékére egy „B” típusú mesterséges odút is kihelyezni. Ha viszont megérkeztek és be is költöztek a postaládába a lakók, akkor mindenképp fel kell függeszteni a használatát, mert minden bedobott boríték, küldemény veszélyt jelenthet a madarakra. Az egyesület azt javasolja, hogy ilyenkor a kotlás és a fiókanevelés nagyjából egy hónapig tart, ezért erre az időszakra érdemes hadrendbe állítani egy alternatív levélgyűjtőt.

Könnyen találnak otthont maguknak a széncinegék

Az egyesület szerint a széncinegék hagyományosan harkályodúkban költenek, de mesterséges odúkban is szívesen fészkelnek. Jellemző rájuk, hogy igen változatos a tápláléklistájuk, évente több fészekaljat is nevelhetnek a madarak és szívesen otthonuknak választják más fajok számára vonzó fészkelőhelyeket is. A szakemberek láttak már széncinege fészket a postaládákon kívül kerítések és korlátok üreges részeiben, vázában, de többek között felfordított virágcserepet, útterelő bóját és utcai cigarettacsikk-gyűjtőt is otthonuknak választanak.