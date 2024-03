Manapság egyre több történet és beszámoló támasztja azt alá, hogy léteznek szellemek. Sőt, nem csak léteznek, akadnak olyan emberek, akik látják őket és még kommunikálnak is velük. De mi a helyzet az előző életünkkel? Egyre több kisgyerek mesél szüleinek meghökkentő dolgokat, azt állítva, hogy egy előző élet során már járt itt. Komárom-Esztergom vármegyében mindkét paranormális esetre találtunk példát. Édesanya, aki nem csak látja, hallja is a szellemeket és egy tündéri gyermek, aki sokkoló dolgokkal kezdte bombázni szüleit. Olvasónktól is kaptunk egy-két érdekes történetet.

A szellemek köztünk járnak és több életünk van, legalábbis ez derül ki az alábbi vallomásokból

Elmeséled a néninek, hogy haltál meg?

Ha egy anya azt a mondatot hallja 3 éves gyermeke szájából, hogy nem te vagy az igazi anyukám, biztosan sokkot kap. Ez történt a kis Dominik családjában is, akinek rejtélyes történetéről egy évvel ezelőtt már beszámoltunk nektek. A kisfiú kérlelni kezdte szüleit, hogy vigyék el őt az igazi szüleihez. Hozzátette, nem szereti az édesanyját, csak a másik anyukáját, mert ő sosem vitte oviba.

A hátborzongató kijelentések nem akartak szűnni, Dominik arról is mesélni kezdett, hogy régebben zöld piramisokban lakott, ahol vele élt édesanyja is, de ő már meghalt. A kisfiú, ha ezekről a dolgokról beszél, mindig azt mondja, 10 éves volt. Többször szóba került a halál is. Előfordult, hogy azt mesélte, 3 évesen halt meg, de akadt arra is példa, hogy idős bácsiként hunyt el elmondása szerint.

Szellemek mindenütt

Szintén Komárom-Esztergom vármegyében járunk, most Erikánál, aki 7-8 éves kora óta rendszeresen lát szellemeket. Volt arra is példa, hogy nem csak látta, meg is szólították őt. Az édesanya hidegrázós történetéről szintén egy éve írtunk nektek. Gyermekként az egyik este közepén arra ébredt, hogy egy magas, szőke, kék szinte üvegszemű ember áll a szobájában. Vele volt két nő is, akiből az egyik érzékelte, hogy a kislány látja őket. Erika félelmében a fejére húzta a takarót és még levegőt sem mert venni. Innentől azonban nem volt megállás.