Az Isonzó völgye című előadásnak otthont adó Kölcsey kiállítóterme zsúfolásig megtelt. A rendezvényen Szebenyi István, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke történelmi útikalauzzal készült az érdeklődőknek. Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség oroszlányi elnöke beszélt bővebben a smaragzöld Isonzóról, Európa egyik legszebb és legjobban megőrzött alpesi folyójáról.

Szebenyi István hadszíntérkutató rendszeresen tart előadást vármegyénkben. Egyebek mellett Oroszlányban és Tatabányán is

Fotó: Sugár / Forrás: 24 Óra

– Talán kevésbé ismert, hogy Szlovénia és Olaszország területén folyó Isonzó völgye az I. világháború megrázó örökségét is őrzi – hangzott Nagy Csaba felvezetésében. Kifejtette, itt húzódott a történelem legvéresebb hegyi csatájának, az Isonzó-frontnak a helyszíne. – Tizenkét csata zajlott a folyó völgyében 1915 és 1917 között. A háború borzalmaiban Olaszország és Németország mellett az Osztrák-Magyar Monarchia is szerepet vállalt – tette hozzá a civil szervezet elnöke, aki szerint rendszeresen megemlékezünk a II. világháborúban zajlott Don-menti csaták hőseiről, pedig itt, az Isonzónál is körülbelül 500 ezres magyar katonaáldozat volt.

Szebenyi István személyes élményekről mesélt

Szebenyi István, a Had-és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke személyes élményekről is beszámolt az előadáson. Rendszeres látogatóként felvételeket készített a szlovén Solkani katonai temetőben, a Tolmini Szabadtéri Múzeumban, a Kluze és Hermann erődökben. Továbbá az előadó bemutatta az olasz területen fekvő Foglianoi osztrák-magyar temetőt is, de Redipugliát, valamint a Miramare-kastélyt is.

A Rákóczi Szövetség legközelebb író-olvasó találkozóra hívja az érdeklődőket, március 7-én 17 órára. Hermann Róbert hadtörténész lesz a vendég, aki Pákozdtól Schwechatig - Az 1848. őszi hadműveletek a Dunántúlon és Alsó-Ausztriában című könyvét mutatja be.