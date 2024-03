Először a szomódi lőtéren mutatták be azokat a képességeket és eszközöket, amelyeket a harccsoport magába foglal. A programban láthattunk Gripen JAS-39 vadászbombázó és H225M helikopter-bemutatót, harcjármű dinamikus bemutatót és éleslövészetet is. A látványos eseményen a NATO tagállamainak képviselői is jelen voltak.

– Egy történelmi nap évfordulóját ünnepeljük ma. 1999-ben Magyarország csatlakozott az Észak-atlanti Szövetséghez, amely a világ legnagyobb és legsikeresebb védelmi szövetsége, amely maga is hetvenöt éves évfordulóját ünnepli ebben az esztendőben – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, a tatai dandár felújított kupolaépületében tartott sajtótájékoztatón.

Részletek hamarosan.