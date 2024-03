Igazán izgalmas és programokban gazdag hétvége elé néz Komárom-Esztergom vármegye. Lesz itt benzingőz és száguldás, gyermekzsivaj, koncertek, de még a Star Wars szerelmesei is örülhetnek. 8 olyan programot mutatunk most, amelyek egészen biztosan garantálják, hogy egy nagyszerű, élménydús hétvégében legyen részed neked és a családodnak. Lássuk, mi vár rátok!

Forrás: Facebook/Tatabányai Árpád Gimnázium

Összecsapnak a vita ászai

A Vértes Agórája hirdetett vitaversenyt a vármegyei középiskolák számára. A héten az elődöntők már le is zajlottak. Szombaton a döntőt rendezik 11 órától. A legrátermettebb rétorok mérik össze érveléstechnikai tudásukat szólásszabadság témakörében. Igazán izgalmas vita várható.

Bach mindenkinek

Szombaton a Széchenyi István Művelődési Házban tartják 16 órától a Bach Mindenkinek Fesztivált. Az eseményen Bach világi kantátái hangzanak el. Közreműködik Pozsgai-Majsai Julianna Eszter énekművész, Csillag-Szabó Dóra énekművész, Kurucz Ádám Attila énekművész, Tóka Szabolcs zongoraművész, a Tatabányai Madrigálegyüttes, valamint a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör.

A Star Wars átveszi az irányítást a város felett

Szombaton Tatabányán a Tulipános Házban először rendeznek Star Wars-napot a Minery Egyesület a Remred Zrt. támogatásával. Az esemény 10 órakor kezdődik birodalmi felvonulással. Most először egyszerre mutatkoznak be a bányászvárosban a messzi-messzi galaxis képviselői. Az érdeklődök az előtérben találkozhatnak a Minery Egyesület és a Remred Zrt. kiállítási standjai, valamint egy 1:1 méretarányú A74-Z Speeder Bike járgánnyal. De többek között lesz droid, fegyver és sisak kiállítás is. Sok-sok érdekesség, amit egy rajongónak aligha lehet kihagynia. Jegyeket érdemes elővételben venni az eseményre.

Sonkafesztivál a Viszkissel

Március 24-én tartják a Sonkafesztivált Bábolnán. Magyaros ételekből és italokból egészen biztosan nem lesz hiány. A gasztronómia mellett a kézművesek és a különféle árusok teremtenek igazi vásárhangulatot majd. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a fesztiválon részt vesz Ambrus Attila is a kerámiás termékeivel.

Emlékkoncert

Március 23-án a Tatabányai Árpád Gimnáziumban tartják 17 órás kezdéssel a Bárdos Lajos emlékkoncertet. A koncerten fellép az Esterházy Énekegyüttes, az Egressy Kórus, valamint a Bárdos Lajos Vegyeskar. A belépés díjtalan.

Gigantikus játszóház

MEGA Játszóház lesz vasárnap 10 órától a Földi Imre Sportcsarnokban. Lesz itt minden, amire csak egy gyerek vágyik. Lesz arcfestés és csillámtetoválás is. Akkumulátoros járgányok is csak arra várnak majd, hogy a gyerekek kipróbálják őket. Mint írták, az 5 év alatti kicsiknek is tartogatnak játékokat a szervezők.

Rally a benzingőz szerelmeseinek

Ahogy arról már beszámoltunk, 22 év után tér vissza az Országos Rally Bajnokság Esztergomba, ezt videóban jelentette be Szujó Zoltán és Hernádi Ádám polgármester. A 11. alkalommal megrendezett Esztergom-Nyerges Rally-n az ORB2 és a Historic számára három különböző pályán összesen nyolc gyorsasági szerepel. A Rally3-ra két pályán öt gyorsasági vár. Mindegyik bajnokság indulói számára lesz rajt és cél ceremónia Esztergom belvárosában. Az ORB és az ORC versenyzői a teszt kategóriában állhatnak rajthoz március 23-24. között. A verseny miatt több tatabányai helyi járat sem közlekedik a verseny idején.

Passió Esztergomban

Március 24-én Virágvasárnap 15 órától várnak minden érdeklődőt szeretettel a szervezők a Várhegy oldalába és a bazilika elé, ahol bemutatják az Esztergomi Passiót.