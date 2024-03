Ambrus Attila hivatalos közösségi oldalán jelentette be a hírt, hogy ezúttal is találkozhatnak vele és termékeivel Bábolnán. A sonkafesztivál gasztronómiai rendezvény, de kézműves vásáráról is híres.

Idén sincs sonkafesztivál Ambrus Attila nélkül

Fotó: Novotni Ákos (archív) / Forrás: 24 Óra

Az első sonkafesztivált Bábolnán 2007-ben rendezték meg, amelyet a népszerű spanyol sonkafesztivál ihletett. A Magyar Sonkalovagrend életre hívója és a sonkafesztivál megálmodója Debreceni Tibor küldetésének érzi a jóféle hagyományos módon előállított sonka hírnevének öregbítését, népszerűsítését a fogyasztók körében.

A jó kedélyű kerámiás tavaly is ellátogatott a rendezvényre, akkor a kemma.hu-nak is adott interjút.

Bábolna mindenkit vár szeretettel március 24-én, vasárnap.