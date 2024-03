A ruhagyűjtő konténerek pedig rendkívül hasznosak. Sajnos rám is jellemző, hogy olyan ruhákat is megvásárolok, amit utána talán soha nem hordok. De rengetegen választanak olcsó, rossz minőségű fast fashion ruhákat is, amelyek pár hónap után tönkremennek. Míg a megunt darabokat felajánlhatjuk jótékony célokra, a viseltes ruhaneművel nehéz mit kezdeni. A ruhagyűjtőkbe bedobva azonban ezeket is újra tudják hasznosítani. Egyetlen baj van csak: ezek a konténerek mágnesként vonzzák a szemetet.

A ruhagyűjtő konténerek környékén mindig megjelennek a szemetelők

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A környékünkön is van két konténer, amely mellé a legkülönbözőbb hulladékok kerülnek. Törött kismotor, egy zacskó zsömle, bútorok és matracok, és még sorolhatnám. Meglepő módon, mint ahogy a nevéből is kikövetkeztető, ezek ruhagyűjtő konténerek, előbbiek pedig az én értelmezésen szerint egyáltalán nem azok, de hát nem vagyunk egyformák. Most éppen egy ágykeret és egy kis fotel árválkodik a konténerek mellett. A helyzet pedig már csak azért is érthetetlen, mert Komáromban házhoz megy a lomtalanítás, olyan időpontban, amelyet az igénylő meghatároz. Kár, hogy a szemetelők arra lusták, hogy felemeljék a telefont, de arra nem restek, hogy szennyezzék a környezetet a hulladékkal.