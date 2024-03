Steindl Balázs alpolgármester ismertette, huszonkét év után hivatalos évadnyitó versennyel tér vissza az Országos Rally Bajnokság Esztergomba. Említette, hogy 1993-ban volt az első rally a településen, ami azonnal belopta magát a helyiek és a környékbeli lakosok szívébe. Felidézte, hogy a tavalyi I. Esztergom Rally Classic népszerűsége is bizonyította, hogy a városban továbbra is megvan az igény a minőségi autósportra.

Markó Tibor, Steindl Balázs, Fehérvári Csaba, Hoffer Zsolt és Bognár Gábor a 11. Esztergom-Nyerges Rally sajtótájékoztatóján.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Hoffer Zsolt, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség rally szakágvezetője elárulta: több mint száz versenyautót láthatunk, mely jó alapot szolgál arra, hogy Esztergomot visszahelyezzék a rally térképére. Bajnoki keretek között a historic, a másod- és harmadosztály mezőnye vesz részt a versenyhétvégén.

Fehérvári Csaba, az Országos Historic Rally Bajnokság jeles képviselője ismertette: az Európa Bajnokságon is induló Érdi Tibornak is szurkolhatunk és nagy eredmény az is, hogy Varga Zoltán 9 év után visszatér a Historic kategóriában. Reméli, hosszú távú tradíció lesz az Esztergom-Nyerges Rallyból.

Nagy várakozás előzi meg a rallyt

Bognár Gábor, az Arrabona Rally Club elnöke – mint a verseny egyik rendezője – kijelentette: komoly szervezés előzi meg a sporteseményt, mely a város és a támogatók segítsége nélkül nem jöhetett volna létre.

Markó Tibor, a rendezőbizottság tagja ismertette: szombaton családi programnak és autókiállításnak is otthont ad a Széchenyi tér, a futamokat a hétvégén Bajna-Lábatlan, valamint Tatabánya-Környebánya szakaszokon rendezik meg. További információk az esztergomrally.hu oldalon érhetők el.