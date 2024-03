Tatán igazi vadászat üres parkolót találni. Ezt bizonyítja az a nemrég elkészült vizsgálat is, ami a városban lévő önkormányzati parkolók telítettségét vizsgálta. A Kemma.hu stábja is vállalta a kihívást és eldöntötte, hogy üres parkolók nyomába ered. Az egyik bevásárlóközpont parkolójából indultunk autóval, ahol bőven akadt szabad hely. Talán túl sok is. A belvároshoz közeledve azonban már egyre sűrűbben álltak az autók. Több helyen szabálytalanul is. Azonban utunk során kellemes meglepetések is értek minket. A videóból pedig az is kiderül, hogy hol sikerült végül parkolnunk.

Az Ady Endre úton a parkoló autók száma a csúcsot dönt

Fotó: Viszló / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk: háromszor több az autó, mint a parkoló Tatán. Erre keresik a megoldást a városban. A februári testületi ülésen mutatták be a tatai parkolók telítettségi vizsgálatát. A felmérést a Május 1 út és az Öreg-tó közötti utcákban, Illetve a körforgalom, Cseke-tó, illetve az Öreg-tó közötti részeken végezték el. Így többek között kimaradtak az Új úti tömbök és a Komáromi utca is.

Sok az autó, kevés a parkoló

A beszámolóban sok érdekes adat szerepelt, ami segíthet megérteni a probléma okát. Mint írták: Tata városa csaknem 25 ezer lakosú, kistérségi közvetlen vonzáskörzetével együtt több mint 40 ezren laknak. 2020-ban csaknem 11 ezer személygépkocsit, mintegy 500 motorkerékpárt, és összesen több mint 3 ezer nagy gépjárművet: tehergépkocsit, nyerges vontatót, valamint autóbuszt üzemeltettek a helyi lakosok és gazdasági társaságok. Ezek száma mára mintegy 20 százalékkal növekedett, és továbbra is növekedni fog. Ezen felül a településre naponta csaknem 50 ezer jármű érkezik, ezek nagyobb része áthalad, kisebb részük azonban ide érkezik valamilyen okból. Emellett az adatokból kiderül, hogy a városban az önkormányzati parkolók száma alig több mint 2100. Ezekből az egyszerű alapadatokból is jól látszik, hogy jóval több az autó, mint a parkoló.