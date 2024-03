A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja idén már tizenegyedik alkalommal rendezi meg az Országos Logisztikai Csapatbajnokság döntőjét a felsőoktatásban tanulóknak.

Az Országos Logisztikai Csapatbajnokság döntőjére készített esettanulmányt a Manzárd csapata mutatta be először

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A verseny célja a tehetséggondozás: olyan kiváló tehetséggel és motivációval bíró hallgatókból álló csoport kiválasztása, akik élethivatásként tekintenek a logisztikára.

A döntőn, melyet a BorgWarner Oroszlány Kft.-vel közösen hirdettek meg a szervezők, országos szinten számos egyetem képviseltetni magát. A bajnokságot többek között olyan cégek támogatták, mint a Ghibli Kft., Vodafone Magyarország Zrt., SSI Schäfer Systems International Kft., Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft., Jungheinrich Hungária Kft., Unilever Magyarország Kft., a zsűriben pedig további neves vezetők foglaltak helyet. A házigazdákat Szabó Zsolt és Szemeti Norbert managerek képviselték, de jöttek többek között a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-től, a Coca Colától és a Veoliától is. A döntőbe hat 5-5 fős csapat jutott, összesen 30 egyetemista, akik jöttek Budapestről, Győrből, Miskolcról, valamint Nagyváradról a Partiumi Keresztény Egyetem hallhatói közül kerültek ki.

Hat csapat mérte össze tudását a döntő utolsó fordulójában, az Élő showban

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A megnyitón Szabó Zoltán, a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja elnöke örömmel látta, hogy évek óta óriási érdeklődés kíséri a megmérettetést. A megnyitón elmondta, hogy igyekeztek olyan feladatokkal ellátni a diákokat, ami nemcsak izgalmas, hanem showelemeket is rejt. Végül, mindenkinek jó szórakozást kívánt. Bogár Attila, a BorgWarner Oroszlány Kft. ügyvezető igazgatója is köszöntötte a fiatalokat. Beszédében kitért arra is, hogy több mint 23 éve gyártanak turbófeltöltőket, másfél éve pedig az elektromos autók gyártására fektetnek nagy hangsúlyt.

– Nagy mérföldkő a cégünk történetében, hogy bemutattuk első tesztmodellünket – nyilatkozta Bogár Attila ügyvezető, aki nagyon reméli, hogy a prezentációk során bemutatott ötletek valamelyikét a bányászvárosban is tudják majd hasznosítani. A Manzárd, a CargoCrew, a LogisztikÁszok, az ESZelősök, az elMEháborítók és a Kockázatosak mérték össze tudásukat. Hat állomás várt a fiatalokra, először bemutatták az esettanulmányt, de logisztikai ügyességi feladatok is várták őket.

Bogár Attila, a BorgWarner Oroszlány Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a diákokat

Fotó: Hagymási Bence/24Óra

Az Országos Logisztikai Csapatbajnokság eredményes volt

A többfordulós verseny számos témakört érintett. Például az általános és vállalati logisztika, a vám, a szállítmánybiztosítás, a gazdasági-logisztika menedzsment, az operációkutatás, az ellátási-elosztási logisztika, az áruszállítás, az anyagmozgatás, a raktározás, a csomagolástechnika, valamint a logisztikai informatika. A negyedik volt az élő show, aminek az oroszlányi cég adott otthont. A feladatokhoz nyelvtudás szükséges volt, a prezentációk egy részét angolul kellett végrehajtani. Az első három helyezettet májusban kihirdetik.