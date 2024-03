A tervek szerint októberben újranyitják az oroszlányi erőművet. Grúber Zoltán kecskédi polgármester ezzel kapcsolatban hallgatta meg a közt március 6-án a művelődési ház nagytermében, ahol csaknem 60 érdeklődő foglalt helyet. A házigazdákon kívül a környező településekről is érkeztek szép számmal. Rövidesen nem várt indulatok szabadultak el, több részletkérdés kapcsán. Több mint két órán át tartott a fórum.

Oroszlányi erőmű: az újraindítás számos kérdést felvetett a kecskédi közmeghallgatáson

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Egyrészt a szállítással kapcsolatban nem volt egyetértés a felek között, másrészt a felhasznált tüzelő minőségi ellenőrzése váltott ki kisebb vitát. Tehát a legtöbb hozzászólást a kamionforgalom növekedése miatti félelem hívott életre, de a károsanyag-kibocsátás is megért egy-két kérdést.

Részt vett a tájékoztatón Lazók Zoltán oroszlányi-, Csonka László bokodi- és Beke László környei településvezető is, amin a korszerűsítésért felelős Veolia Energia Magyarország Zrt. képviselői válaszoltak a lakosok kérdéseire. Rudolf Péter mérnök-közgazdász, az oroszlányi erőmű fejlesztéséért felelős CHP-Invest Kft. ügyvezetője; Vollár Attila, a Közép-magyarországi Erőművek Igazgatóság regionális igazgató, valamint Fiala Zoltán az oroszlányi hőerőmű főmérnöke beszélt a projekt jelenlegi állásáról.

Egyebek mellett a beruházás céljáról is tájékoztattak. Az oroszlányi erőmű az újraindítás után a megújuló energiaforrások felhasználásával működik a későbbiekben. Beszerzésük régiós forrásokra épül, az ehhez szükséges beszállítói lánc kiépítése is elindult. A beruházás környezetvédelmi szempontból is fontos, teljes szén-dioxid semlegesség elérése a cél.

Oroszlányi erőmű: érvek és ellenérvek ütköztek

A fórum első hozzászólója Takács János volt. Szerinte, Környe már most járhatatlan és nemtetszését fejezte ki az ügyben, hogy tovább nőne a forgalom a beruházás miatt. A kérdésre, lehet-e a közútra nézve sem megterhelő vasúti szállításban gondolkodni, ami a környezetvédelem miatt is fontos lenne. Konkrét válasz nem érkezett a felvetésre. Annyi csupán, hogy 10 százalékban így oldják majd meg a logisztikát, tehát marad a kamionos szállítás. A másik kérdéskör a légszenyezettség-mérőre vonatkozott: az oroszlányi polgármesteri hivatal tetején helyeznek üzembe egyet. Taps kísérte Eck Márton felszólalását is, aki nem értette, miért a beruházás vége előtt fél évvel tájékoztatják a lakosságot a kész tényekről. Mint mondta, nem látja értelmét bármilyen jelzésnek, hiszen már döntöttek az ügyben.

A felek a tárgyalás végére egyetértek abban, hogy a tájékoztatást folytatni kell és hasonló lakossági fórum lesz majd Bokodon és Környén is. Elhangzott, hogy a részletekről egy korábbi környezetvédelmi tanulmányból lehet tájékozódni, az utak felújítása miatt pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakembereihez kell fordulni. A projektvezetők megígérték, hogy lobbiznak az elkerülő úttal kapcsolatban az illetékeseknél. Kisebb lázongás tört ki a sorokban ülők között, akik úgy vélik, hogy ebben az esetben is minimum 3 év múlva készül el az elkerülő.