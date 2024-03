Azután, hogy a polgári oldal Gál Csaba mellett tette le a voksát, vagyis a helyi FIDESZ-KDNP frakcióvezetőjét, Óváros és Alsógalla képviselőjét indítják Tatabánya polgármesteri székéért júniusban, most kiderült az is, hogy a körzetekben kiket indítanak. Az önkormányzati választás indulóit Bencsik János választókerületi elnök, országgyűlési képviselő a közösségi oldalán mutatta be.

Bencsik János országgyűlési képviselő mutatta be a júniusi önkormányzati választás Fidesz-KDNP-s jelöltjeit

Fotó: GodoSanyi / Forrás: Bencsik János/Facebook

A tizenkét jelölt között már-már veteránnak számító, rutinos képviselők is helyet kaptak. Ők a jelenlegi közgyűlés tagjai is. Mellettük többen új szereplőként mérethetik meg magukat júniusban. A Tatai-medence képviselője mindannyiuknak eredményes felkészülést kívánt.

Újrainduló képviselők:

John Katalin (Felsőgalla - 1. sz. egyéni választókerület)

Gál Csaba (Alsógalla, Óváros - 2. sz. evk)

Kupcsok Péter

Bereznai Csaba (Újváros vége, Szőlőhegy - 8. sz. evk.)

Pataki Zoltánné (Kertváros lakótelepi rész - 11. sz. evk.)

Magyarné Kocsis Andrea

A 2024-es önkormányzati választás új jelöltjei