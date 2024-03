A néhány napos szabadságom alatt a barátommal úgy döntöttünk, felfedezzük hazánk valamelyik kincsét. A Balaton-felvidékre esett a választásunk, azon belül is Tapolcára. Az interneten szállás után kutattunk, találtunk is egy nagyon szimpatikusat. Felvettem a kapcsolatot a szállásadóval, aki rendkívül kedves volt. Egy nappal később érkeztünk végül, mert természetesen begyulladt a mandulám (miért is ne szabadság alatt?!). Végre megérkeztünk a szépséges városkába, és találkoztunk a hölggyel is. Mint kiderült, egy cégnél dolgozunk, csak másik vármegyei lapnál. Úgy tűnik, tényleg nincsenek véletlenek! Ráadásul Tapolca megér még több estet! Sz. N.