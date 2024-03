Az évben Valentin-nap után másodjára rohamozzák meg a virágboltokat a férfiak. Nem véletlen, hiszen március 8. hivatalosan is nemzetközi nőnap.

Nemzetközi nőnap alkalmából leginkább virágot vásárolnak a hölgyeknek.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Miért pont március 8. a nemzetközi nőnap?

Szinte mindenki tudja, hogy a nemzetközi nőnapot minden évben március 8-án ünnepeljük. Azt azonban már kevesen, hogy a világ első nőnapját 1909. február 28-án tartották Amerikában, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) indítványozott a New York-i varrónők 1908-as sztrájkjának évfordulója alkalmából. Ez a kezdeményezés olyannyira sikeres volt, hogy két évvel később több ország is csatlakozott az ötlethez, így 1911-ben Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban is tartottak nőnapot. A március 8-i dátum az orosz nők 1917-es tüntetésével vált véglegessé, amikor kenyérért és békéért vonultak a hölgyek az utcára. Ez a nap reményt és szolidaritást jelentett a nők számára világszerte; a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja. Magyarország először 1913-ban csatlakozott a felhíváshoz, 1948-ban pedig kötelező ünneppé alakította az akkori vezetés.

Az első nemzetközi megállapodás az 1945-ös Egyesült Nemzetek Alapokmánya lett, ez pedig megerősítette a nők és férfiak közötti egyenlőség elvét. Az első hivatalos március 8-i nemzetközi nőnapot az 1975-ös nők nemzetközi éve keretében ünnepelte az ENSZ, két évvel később a szervezet közgyűlése határozatot fogadott el a nők jogainak és a nemzetközi béke napjának kihirdetéséről.

A nemzetközi nőnapnak „színei” is vannak: a lila, a zöld és a fehér. A lila az igazságosságot és a méltóságot jelképezi, míg a zöld a reményt szimbolizálja, a fehér szín pedig a tisztaságot képviseli. A férfiak általában virággal, csokoládéval vagy egyéb apróságokkal köszöntik a hölgyeket. De a lényeg, hogy az egyik legjobb út a figyelmesség és a gondoskodás kifejezése nőnapkor.

Márai Sándor ekképpen vélekedett a hölgyekről: