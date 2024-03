Füleky András, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének igazgatója köszöntötte a népes közönséget. Először a két olimpikon karrierjének kezdetéről kérdezett. Nagy Tímea felidézte, nagyon kövér kislány volt, szülei imádták őt, de sosem gondolták volna, hogy sportoló lesz.

Nagy Tímea pályafutása kezdetéről is beszélt a Zichy-pontban

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A vívás egy iskolai szerelemnek köszönhetően lett az élete része, mivel megtudta, hogy kiszemeltje vívni jár. Ennek hatására kezdte űzni a sportágat, ám az áhított csók sosem csattant el közöttük, hiszen a fiú pár hét múlva abbahagyta a vívást. Egy idő után azonban azt mondták neki, annyira tehetségtelen a vívásban, hogy keressen magának más sportágat, de édesapja egy Napóleon konyakkal meggyőzte az edzőjét, hogy maradhasson.

– Alapvetően tényleg elég koordinálatlan mozgáskultúrával rendelkezem a mai napig, de van egy másik adottságom, az pedig a kitartás – mondta Nagy Tímea. – A sikerhez két dolog kell: a kitartás és a kudarc. Utóbbiból lehet ugyanis a legtöbbet tanulni, kitartással pedig újra megpróbálni.

Nagy Tímea kudarca után újra fel tudott állni, két olimpián is nyert

A párbajtőröző pályafutásában a legnagyobb kudarcot számára az atlantai olimpia jelentette, ahol ötödik lett. Edzőjének, Udvarhelyi Gábornak köszönhetően azonban újra edzeni kezdett, és gyermeke születését követően is folytatta a felkészülést. Nagy Tímea 2000-ben és 2004-ben is olimpiát nyert.

Faragó Tamás sokáig kézilabdázott és vízilabdázott is, de végül az utóbbi sportágat választotta, megfogta az uszoda hangulata, kultúrkörnyezete. Kezdettől fogva tehetségesnek tartották, ő pedig úgy döntött, nem csak vízilabdázó és olimpiai bajnok akar lenni, hanem a világ legjobb játékosa. 1976-ban, Montrealban állhatott az olimpiai dobogó legfelső fokára, a tornát gólkirályként zárta.

Hozzátette azt is, ha valami negatívum, vagy kudarc érte a pályafutása során, akkor mindig úgy volt vele, felesleges sopánkodni, sírni, tépnie magát miatta. Hívő emberként úgy gondolta, egy üzenetet kap ilyenkor, amelyet meg kell fejteni, és ha ez sikerül, akkor lehet továbblépni.

Halhatatlanok

A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete harminchárom éve működik. Jelenlegi tagjaik: Darnyi Tamás, Dunai Antal, Egerszegi Krisztina, Fa Nándor, Faragó Tamás, Gyulay Zsolt, Hegedűs Csaba, Jönyer István, Kamuti Jenő, Kásás Tamás, Keleti Ágnes, Kőbán Rita, Kovács Katalin, Magyar Zoltán, Nagy Tímea, Polgár Judit, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Török Ferenc és Vaskuti István. Céljuk, hogy a határon innen és túl, minden magyar sportbaráthoz, valamint a magyar sportot szerető emberhez eljussanak, és megismertessék, felelevenítsék a legnagyobb sportolók pályafutásának meghatározó pillanatait.

A beszélgetést követően Nagy Tímea lapunknak is nyilatkozott. A napokban ugyanis a korosztályos Európa-bajnokságon bronzérmes lett a női párbajtőrcsapat, amelynek a tatabányai Salamon Réka is tagja volt.

– Nagy öröm ez, egy kezdőlépés arra, hogy néhány év múlva felnőttként is odaérjenek a legjobbak közé – mondta az olimpikon. – Most kezdődik el az igazi munka. Már érzik azt a lányok, hogy tehetségük van, ügyesek, de nem szabad elszállni. Hajrá, lányok!

A beszélgetést követően közös képek is készültek: Turi Zsolt helytörténész, Faragó Tamás, Turi Bálint, a Brigetio Gyógyfürdő ügyvezetője és Nagy Tímea

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az esemény végén lehetőség volt arra is, hogy Faragó Tamással és Nagy Tímeával közös képeket is készítsen a hallgatóság. Emellett a sportolók olimpiai érmeit is meg lehetett tekinteni, illetve sokan kértek aláírást tőlük, valamint kérdéseiket is bátran feltehette a hallgatóság a sportolóknak.