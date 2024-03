A kutya az ember legjobb barátja. De a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel mentőkutyái ennél is sokkal többek: szimatukkal életet menthetnek. Azonban ehhez elengedhetetlen a folyamatos képzésük, és a rendszeres gyakorlás. Ehhez keres most segítséget az egyesület, közösségi oldalukon tettek ki felhívást. Körösladányi Zsombor, az egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a mentőkutyák tréningje során fontos, hogy mindig új helyszíneken és új szagokat, vagyis személyeket kelljen felkutatnia.

A mentőkutyák képzéséhez várják az önkéntesek jelentkezését

Forrás: Beküldött

– Jelenleg hat kutyával dolgozik az egyesület, ők szagmintáról vesznek szimatot. Ehhez elég egy személyes tárgy akár egy zsebkendő, vagy kulcs. Ennek megszagoltatásával kezdődik a kutyák részéről a kereső munka, ami alapján nagy pontossággal képesek követni az elkóborolt személyek szagnyomát még a városon belül is, ahol rengeteg más szagokkal is szennyezettek az útvonalak. Emberek, kutyák, autók, mindenféle egyéb szag előfordul. A mentőkutyáknak akár több millió szagból is képesnek kell lenniük kiválasztani és követni azt az egyet – mondta Zsombor, aki szerint az is segítség nekik, ha csak egyszer tud elmenni valaki nekik segíteni.

A mentőkutyák számára fontos az új szagminta

–A tréningek általában hétfőn és szerdán vannak 17 órától, de ebben lehet változás. Helyileg Tatabánya, Tata, Vértesszőlős és ezek környékén mozgolódunk, váltogatva a városi és külterületi kereséseket, illetve ezek kombinációit. A tréningre lehet jönni gyerekekkel is, ha őket is érdekli, illetve az egyesület le tudja igazolni a diákoknak a közösségi szolgálatot is – tette hozzá a speciális mentős.