Ki ne szeretne a szép, napsütéses időben sétálni egyet a tatai Öreg-tó partján. Nem csak a helyiek, de sok környékbeli és turista is szívesen gyönyörködik a csodás látványban. Azonban a tóparti sétány az évek alatt elhasználódott, a fák gyökerei feltörték a betont. Ez nem csak látvány szempontjából volt probléma, de balesetveszélyes is volt. Michl József, Tata polgármestere közösségi oldalán megosztott videóban jelentette be a jóhírt, hogy a sétány egy újabb szakasza újulhat meg. Korábban a lovarda előtti sétány részt építették újjá, most ezt folytatják egészen a Platánig.

A tóparti sétány egészen a Platánig megújulhat

Fotó: Facebook/Michl József

A sétány után a Kastély tér is megújulhat

– Egy városfejlesztési megállapodás segített most hozzá bennünket, hogy ez most megépülhessen. A kastély előtti térre készült egy nagyon szép terve a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-nek egy kertészeti terve hosszabb távon azt szeretnénk végrehajtani, de ahhoz a sétány szépen illeszkedik majd – magyarázta a városvezető.