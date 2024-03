Februárban a családi macidélutánok és télűző rendezvények mellett a Duna jobb partján járt például Szulák Andrea énekesnő, színésznő, a túlsó oldalon pedig Zacher Gábor toxikológus, főorvos tartott előadást, koncertet adott az Ismerős Arcok is. Délen elindult a Komáromi Kaláka, az első foglalkozáson horgolhattak a résztvevők, északon csokiműhelybe várták a gyerekeket és szüleiket. Márciusban is hasznosan tölthetik a szabadidejüket a komáromi családok. Az imént említett Komáromi Kalákában szombaton 9 órától, a Generációk Házában kokárdákat horgolhatnak a foglalkozás résztvevői. Pénteken Herold Ferenc Hortenzia kézikönyvét is bemutatják a Mozaik Könyvesboltban.

Márciusban újra folytatódik a Komáromi Kaláka

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Jövő hét végén a hölgyeket több helyszínen, több programmal várják, Észak-Komáromban például Kovács Koppány, Derzsi György, Sasvári Sándor és Vadkerti Imre lép fel, illetve Kamarás Iván önálló esttel érkezik.

Március 10-én délen, a Közösségi Házban várja egykori zenészeit, táncosait és az érdeklődőket a 15+1 éves Újhold régi zene- és tánc együttes. Március 15–17. között a Monostori erődben ismét megtartják a Nagy Kokárda Napokat. A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban március 22-án rendezik a hagyományos borversenyt.

Márciusban a sport és a túrázás kedvelőit is megszólítják

Észak-Komáromban újra sok ismert sportoló és előadó megfordul, március elsején például pódiumbeszélgetésre várnak két olimpiai bajnokot, Nagy Tímea párbajtőrvívót és Faragó Tamás vízilabdázót. Március 23-án Geszti Péter és koncertet ad, Váczi Eszterrel közös műsorral jelentkeznek.

Március 23-án, vezetett túra keretében újra megtekinthető lesz a koppánymonostori Szent Pál-sziget, amelyet sokan Komárom egyik természeti csodájaként emlegetnek.