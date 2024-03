Hogyan élik az életüket az emberek?

Dr. Navracsics Tibor beszélt arról is, hogy milyen pályát futott be 2004 és 2021 között a magyar régió. Kiemelte: a főváros az uniós átlag felett volt akkor és most is, s jól kimutatható a növekedés. Az ország többi részének fejlettsége nem ilyen mértékű.

A régik fejlődése is különböző, s ma már a nyugati határ mentén sem egyértelmű, mert sokan Ausztriában és Németországban keresnek munkát. Készítettek egy régiós térképet az ország fejlettségéről. Ebből látszik a lassú felzárkózás. Kiemelte: átgondolt, széles körű fejlesztéspolitikára van szükség a gyorsabb felzárkózáshoz. Hozzátette: nem szorítható közigazgatási határok közé az ellátás, ehelyett térségi szemléletnek kell uralkodnia. Azt kell megnézni, az emberek hogyan élik az életüket, s ehhez kell igazodni.