A gólyák és más ragadozómadarak védelmében az E.ON az idei őszi-téli szezonban is folytatta azokat a hálózatfejlesztéseket, melyek a fészkek, illetve a vadász- vagy táplálkozóhelyek környezetében lévő hálózati elemek madárbaráttá tételét, vagyis a madármentő akciót szolgálják.

Madármentő akció: fészket telepítenek az energiacég munkatársai

A gólyák biztonságos költését az áramhálózat oszlopaira telepített fészektartókkal segíti az energiacég. Az idei szezonban több mint 100 ponton helyeznek ki új fészektartókat, a legtöbbet Baranya, Tolna és Somogy megyében. Az új fészektartókkal együtt idén már 3 ezernél is több fészkelőhely várja a gólyapárokat az E.ON dunántúli és pest megyei áramhálózati oszlopain. A Komárom-Esztergom vármegyei helyzetről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) gólyavédelmi koordinátort kérdeztük.

– A gólyák augusztusban vonultak dél felé, a korai tavasz pedig már március elején hazahozhatja őket – mondta portálunknak Bátky Gellért. Folytatta: a gólyák biztonságos költését az áramhálózat oszlopaira telepített fészektartók segíthetik, ebből csaknem 100 van Komárom-Esztergomban.

– Többnyire 1,5 méter átmérőjűek a tartók. Például a kisbéri kórház kéménye felett is van egy magasító szerkezet – árulta el a szakember. Azt is hozzátette, villanyoszlopon 25 fészek van összesen, kettő pedig kéményen. Az előbb említetten túl még Bakonyszombathelyen, egy magánházon. Mint mondta, figyelik a fehérgólyák vonulását és a feljegyzések szerint változtatnak a terven. Például két éve érkezett egy új gólyapár Tatára, így tavaly már a barokk kisvárosban is van fészek, a Naszályra vezető úton – zárta szavait Bátky Gellért.

Az idei szezonban több mint 100 ponton helyeznek ki új fészektartókat, a legtöbbet Baranya, Tolna és Somogy megyében. A viharban megsérült vagy leomlott fészkeket lebontják, és megerősítve építik újjá. Az E.ON által biztosított fészektartókra a Nemzeti Parkok természetőrei hajlékony vesszőből font fészekalapot erősítenek, hogy vonzó legyen a fészek a madarak számára. A fészekfonat pereme amellett, hogy a tojást és a fiókát védi, nem engedi, hogy a zuzmóból, mohából belehordott bélést a szél elfújja. A gólyák előszeretettel építik akár egy méternél is magasabbra fészkeiket, melyek tömege elérheti a több mázsát. Ez veszélyt jelent a madarakra és az áramhálózatra egyaránt. A természetvédelmi szakemberek ilyenkor fészek-kikönnyítést végeznek, hogy a madarak biztonságosabban fészkelhessenek, és az áramellátást se veszélyeztessék.

A madármentő akció egész évben folyamatos

Kiemelten kezeli a cég a nemzeti parkok, madárvédelmi szakemberek irányadó javaslatait, és támogatást nyújt minden olyan esetben, amikor azonnali beavatkozásra van szükség: például a viharban megrongálódott gólyafészkekkel, gólyamentéssel kapcsolatban. Az idei gólya- és sólyomfiókák gyűrűzésében való segítségnyújtást a madárvédelmi szakemberekkel egyeztetve júniusra ütemezte be az energiacég.

Tavaly a kaposvári és a Nagykanizsa melletti hulladéklerakó oszlopait szigetelte az E.ON, idén pedig Pest megyében végez földkábelesítést. A pusztazámori szemétlerakó környékén, ahol akár 15-20 gólyapár is fészkel, a föld alá vitték a kábeleket, így téve biztonságosabbá a költést. A 2023-24-es szezon madárvédelmet szolgáló fejlesztései több száz millió forintos költséggel járnak, melyet teljes egészében az energiacég finanszíroz.