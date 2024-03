Vajda Klaudia ácsi macskamentő tartott előadást a Szőnyi Színes Óvodában. A gyerekek többek között arról is hallhattak, mit kell tenniük, ha rászoruló, beteg, vagy árva cicát találnak. Vajda Klaudia rendkívül fontosnak tartja, hogy a gyerekek már egészen kicsiként halljanak az állatvédelemről. Macskája, Lio is elkísérte a foglalkozásra, a gyerekek pedig adományt is gyűjtöttek Klaudia gazdikereső cicáinak.