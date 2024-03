Játék 22 perce

Locsolóvers-kvíz: tuti, hogy mindegyiket ismered?

Egyből két játékot is hoztunk olvasóinknak a húsvét jegyében. A téma pedig mi is lehetne más, immár hangolódva a húsvéthétfőre, mint a locsolóversek. Emoji feladványaink mellett azt is tesztelhetitek, hogy mennyire emlékeztek az örök klasszikusokra. Induljon a locsolóvers-kvíz!

Kemma.hu Kemma.hu

Nincsen húsvét locsolóvers nélkül, arra gondoltunk hát, hogy újra játékba hívjuk olvasóinkat. Lássuk, mennyire emlékeztek még a klasszikus mondókákra, és tudtok-e „emojiul”! Két locsolóvers-kvíz segítségével tesztelheted a tudásod! Na, ki hány tojást kapna a locsolóvers-kvíz kitöltése után?

Fotó: Nemeth Andras Peter / Forrás: Szabad Föld Emoji kvíz: melyik mondókára gondoltunk?

1. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Rózsa, rózsa, karcsú nádszál, szálló szélben hajladozzál... Helyes válasz Rossz válasz Rózsa, rózsa, szép virágszál, szálló szélben hajladozzál... Helyes válasz Rossz válasz Pipacs, pipacs, szép virágszál, tornádóban kapaszkodjál... Helyes válasz Rossz válasz 2. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Ajtó mögött állok, piros tojást várok... Helyes válasz Rossz válasz Ajtó előtt várok, kell a tojás lányok... Helyes válasz Rossz válasz Ajtó mögött állok, csokitojást látok... Helyes válasz Rossz válasz 3. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Zöld erdőbe mentem, locsolni volt kedvem Helyes válasz Rossz válasz Zöld mezőkön jártam, köd volt, nem láttam Helyes válasz Rossz válasz Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam Helyes válasz Rossz válasz 4. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Mosolyog a napsugár, mosolyog az ég is, locsolkodok, tojást kapok... Helyes válasz Rossz válasz Vigyorog a napsugár, felnevet az ég is, megöntözlek, tojást lopok... Helyes válasz Rossz válasz Mosolyog a napsugár, minket néz az ég is, locsolkodok, tojást kapok... Helyes válasz Rossz válasz 5. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Piros tojás, kicsi nyuszi, adj egy tojást, szia, puszi Helyes válasz Rossz válasz Piros tojás, fehér nyuszi, locsolásért jár a puszi Helyes válasz Rossz válasz Piros tojás, csokinyuszi, öntözésért adj egy puszit Helyes válasz Rossz válasz 6. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Ferrarival érkeztem, rohadt nagyot fékeztem... Helyes válasz Rossz válasz Zsigulival érkeztem, füstölőset fékeztem... Helyes válasz Rossz válasz Kispolskival ékeztem, a tojásért lefékeztem... Helyes válasz Rossz válasz 7. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Boci, csoki, kávé, vaj, adj egy tojást, nem lesz baj Helyes válasz Rossz válasz Tehén, csoki, tea, zsír, a kölnimmel egy lány sem bír Helyes válasz Rossz válasz Boci, csoki, teavaj, locsolni jöttem, mint tavaly Helyes válasz Rossz válasz 8. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Egy tök, két tök nem tökölök öntök Helyes válasz Rossz válasz Egy tök, két tök, ha tojást adsz, majd öntök Helyes válasz Rossz válasz Itt egy tök, ott egy tök, lányok hozzám jöttök? Helyes válasz Rossz válasz 9. Melyik locsolóverset rejtik az emojik? Fakadó rügy, szellő hozta, madár szállott ablakunkra... Helyes válasz Rossz válasz Pattanó rügy, szellő hozta, sárkány szállott ablakunkra... Helyes válasz Rossz válasz Kicsi csíra, szellő fújja, cinke szállt a párkányunkra... Helyes válasz Rossz válasz

Hogy folytatódik ez a hat locsolóvers?

1. Piros tojás, fehér nyuszi, Locsolásért jár egy ................. puszi Helyes válasz Rossz válasz nyuszi Helyes válasz Rossz válasz sushi Helyes válasz Rossz válasz 2. Jó reggelt, jó reggelt, Kedves liliomszál, Megöntözlek ...................., Hogy ne hervadozzál. kölnivízzel Helyes válasz Rossz válasz rózsavízzel Helyes válasz Rossz válasz forrásvízzel Helyes válasz Rossz válasz 3. Zúg a .............., szánt az eke, Elvtársnő, locsolhatok-e? folyó Helyes válasz Rossz válasz traktor Helyes válasz Rossz válasz fűnyíró Helyes válasz Rossz válasz 4. Zöld erdőben jártam Kék ibolyát láttam. El akart ................ Szabad-e locsolni? szaladni Helyes válasz Rossz válasz aludni Helyes válasz Rossz válasz hervadni Helyes válasz Rossz válasz 5. Kerek erdőn jártam, Piros tojást láttam, Bárány húzta ...................., Mindjárt ideszálltam. Nesze hát rózsavíz, Gyöngyöm, gyöngyvirágom. Hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom! rendőrkocsin Helyes válasz Rossz válasz rengő kocsin Helyes válasz Rossz válasz talicskáján Helyes válasz Rossz válasz 6. Rózsa, rózsa szép virágszál, Szálló szélben hajladozzál. Napsütésben nyiladozzál, Meglocsollak, ................. illatozzál Helyes válasz Rossz válasz elhervadjál Helyes válasz Rossz válasz szót se szóljál Helyes válasz Rossz válasz

Ha tetszettek a kvízek, felfrissítenéd a tudásod, ne hagyd ki válogatásainkat se!

Még több húsvéti téma

Honnan erednek a húsvéti hagyományok? Podcastunkból ezt is megtudhatod!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!