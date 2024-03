Új lakópark Felsőgallán? Ez most csak rajtad múlik és a pénztárcádon. Az ingatlanbazar.hu ajánlatait böngészve bukkantunk egy érdekes hirdetésre. 800 millió forintért árulnak egy telket, ahol akár Tatabánya legújabb lakóparkja is megépülhet több mint 200 lakással. De lássuk is, hogy konkrétan miről is van szó. A hatalmas telek csak arra vár, hogy új lakópark épüljön rajta.

A telken új lakópark épülhetne

Forrás: ingatlanbazar.hu

Lakópark is épülhetne Felsőgallán

A Bódis-hegyen kínálnak eladásra egy 189 ezer 429 négyzetméteres nagyságú telket. A telek hatalmas, 19 hektáros, azonban az ára sem mindennapi. Aki meg szeretné vásárolni, annak 800 millió forintot kell letennie az asztalra. Mint írják, most te lehetsz az, aki megvalósítod a Bódis-hegy lakóparkot. A megfelelő teret biztosító telek így építhető be:

67 darab családi ház

13 darab 2-es ikerház

10 darab 4-es ikerház

24 darab 4 lakásos társasház

Ezzel az elrendezéssel álmodták meg a Bódis-hegyen a lakóparkot

Forrás: ingatlanbazar.hu

Mindezek alapján tehát akár 229 lakás is kialakítható optimálisan. A 10 éve megálmodott és megtervezett lakópark csak arra vár, hogy valaki megvalósítsa. Hozzáteszik, hogy ebben a csomagban a vevő 3 belterületi telket vásárolhat meg. A terület maga 3 helyrajzi-számból áll össze 17 millió négyzetméter belterületi, kivett beépítetlen területen.