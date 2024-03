Hangos gyerekkacaj szűrődött ki a tatai Hajnalcsillag óvodából, a jókedv a különleges négylábú vendégeknek köszönhető, akik már rendszeres visszatérők a gyerekekhez. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében két terápiás kutya, Zoé és Artúr, illetve gazdájuk, Zsófi érkezett az óvodába, hogy örömet szerezzek a kicsiknek. A kutyás foglalkozás mindenkinek nagyon tetszett.

A kutyás foglalkozás idén is nagy sikert aratott

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− Én is, én is! − kiabálták hangosan az ovisok, hiszen mindenki szeretett volna valamilyen trükköt csinálni a kutyákkal. Artúr például a levegőben elkapta a neki dobott kislabdát. Zoé pedig türelmesen hagyta, hogy pórázon vezessék a gyerekek. Egy akadálypályán is végig kellett menniük az ovisoknak, a kezükben egy kanalat egyensúlyozva, amiben egy kis jutalomfalat volt Zoé számára. A zsemle színű labrador egy zsámolyon fekve figyelte az ügyes gyerekeket, hogy végül jóízűen elfogyassza a finomságot. A legnagyobb izgalom a búcsúfeladatnál volt: a gyerekek egymással szemben párokban állva egy kis alagutat csináltak a kezeikkel. A két kutya ezen keresztül szaladt át. Hangos kacagás, sikítás kísérte a négylábúak útját, akiknek ezúttal is egy finom falat volt a jutalmuk.

A foglalkozáson ügyességi feladatok is voltak

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Minden évben van kutyás foglalkozás az óvodában

Retkesné Kiss Mónika, az intézmény vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a református óvodában fontos az élet tisztelete.

− Keresztény nevelési program szerint működünk és számunkra nagyon fontos a teremtésvédelem. Minden évben gyűjtést szervezünk a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány számára, amiért cserébe egy állatasszisztált foglalkozást kapunk − magyarázta Mónika, aki elárulta, hogy az első alkalommal előbb a gyűjtést hirdették meg a gyerekeknek, ahol cicák és kutyák számára hozhattak pokrócot, játékot és eleséget. Miután összegyűlt a csomag, megkeresték az alapítványt, akik nagyon örültek a felajánlásnak. Azóta évente visszatérnek az óvodába, ahol a gyerekek már nagyon várják őket.

− A foglalkozás során mindig szóba kerül az érzékenyítés, illetve aki esetleg fél a kutyáktól, itt össze tud velük barátkozni. A gyerekek egyébként egy év távlatából is nagyon várják a kutyákat és még a nevükre is emlékeznek − árulta el az óvoda vezetője. A gyerekek természetesen most is egy hatalmas csomag adománnyal várták a kutyákat, ami hatalmas segítség az alapítvány mentett állatainak.