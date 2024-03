Vasárnap is benyitottam az ismerős csapat virágboltjába. Nem járok hetente ide, a nőnapi kűrt is időben letudtam. Otthoni megbízatásom volt. Meg kellett tudnom, mennyibe kerül egy ötvenliteres zsák általános virágföld. Akcióm közben érkezett egy férfitárs. Nézelődött. És gondolkodott. Nem jutott eszébe, hogy melyik virágból vinne haza három szálat a feleségének. Az egyik mosolygós hölgy segített neki. Jelezte, hogy fréziáról lehet szó. A csodálkozó tekintetre kiderült a titok. Az úrnak az elmúlt nőnap környékén is ilyen gondja volt. Akkor sikert aratott, amint jelezte, hogy a Fradiról be fog ugrani a frézia. Nem jött össze.