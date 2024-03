A 2023-as esztendő beruházásai közül Beke László, a település polgármestere a két bölcsődei csoport létrejöttét emelte ki elsőként, a tervek szerint a munkálatoknak nyáron kellett volna befejeződniük, ám a közbeszerzésen nyertes vállalkozó annyira elmaradt a beruházás ütemtervétől, hogy az önkormányzat felbontotta vele a szerződést – adta hírül a kornye.hu. Az ismételt eljárás után az új kivitelező nem folytatta, hanem újrakezdte az építést, ami a december 15-ei határidőre le is zárult. A nyitáshoz szükséges engedélyek megszerzése is célegyenesben van, így húsvét után két bölcsődei csoporttal bővül a környei intézmény – számolt be a jó hírről a polgármester.

Sokan vettek részt a környei közmeghallgatáson

Forrás: fotó: kornye.hu

Beke László a folytatásban hosszan sorolta a fejlesztéseket: befejeződött a Rózsa utca elejének felújítása; a sportépület bővítése, korszerűsítése idén februárban zárult; az idősek otthonában a konyhát és a személyzeti mosdót újították fel; a háziorvosi szolgálatok részére feladatellátáshoz szükséges eszközöket vásároltak. Nem önkormányzati alapellátási feladat, mégis kicseréltették a magyar állam tulajdonában lévő MÁV-épület várótermének nyílászáróit; felújították a sportpályánál található fedett színpadot; a régi kerékpáros ügyességi pálya helyén a kicsiknek KRESZ-park, mellette pedig pumpapálya készült.

Elmondta azt is, hogy napelemmel szerelték fel a tájházat, a Szent Rókus Rendelőt, és a környebányai művelődési házat. A Bajcsy-lakóparkban épülő játszótérhez harmincegymillió forint értékben megvásárolták a játszóeszközöket, és jelzőlámpás gyalogátkelőt létesítettek, amelynek beüzemelése áprilisban várható majd.

Megkeresték a megoldást a fogászati ellátásra Jó ideje foglalkoztatja a környeieket a fogászati ellátás. A polgármester elmondta: tavaly szeptemberben tájékoztatták az önkormányzatot, hogy az idén, március végével a cég felmondja a fogászati feladat-ellátási szerződést. Ezt követően az önkormányzat azonnal felajánlotta anyagi, vagy egyéb tárgyú segítségét. – Nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy nem az önkormányzat anyagi támogatásán múlt, hogy a szolgáltató befejezi Környén a működését – fogalmazott a polgármester, majd így folytatta: a végleges és hivatalos bejelentés után az önkormányzat nagyon gyorsan elkezdett azon dolgozni, hogy kialakítson egy új rendelőt, ahol áprilistól folytatható az ellátás.

A településvezető egy, a korábbi években rendszeresen napirenden szereplő kérdésről, a multifunkcionális sportcsarnokról is szólt. Elmondta, hogy az építését tavaly ismét szóba hozta az önkormányzat. Az építési engedélyeket a beruházáshoz már 2019-ben megszerezték, lefuttatták a közbeszerzési eljárást, de olyan magas árajánlat érkezett, melynek fedezete nem állt rendelkezésre. Az eltelt évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően, illetve az építőiparban tapasztalható visszaesés miatt vélelmezhetően olyan helyzet alakult ki, amely lehetővé teheti mielőbb a beruházás megvalósítását – mondta Beke László, hozzátéve, hogy az új tervek már nem csupán a napelemrendszer kiépítésének lehetőségét tartalmazzák, hanem a rendszer telepítését a megfelelő energiatárolókkal együtt.