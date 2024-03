Bár több tábla is jelzi a forgalomterelést, az első napon még sokan rutinból behajtottak a lezárásokba Tatán. Az útlezáró korlátok előtt rendszeresen fordulnak vissza az autók. Közben a kivitelező már elkezdte kimérni a körforgalom helyét. Király István, az FTK Építő Kft. építésvezetője a Kemma.hu kérésére a helyszínen elmondta, hogy először a járdákat bontják fel.

Hétfőn reggel lezárták a leendő körforgalom területét az autósok elől

Fotó: G. D. V. / Forrás: 24 Óra

− A következő napokban a járdaburkolatokat felbontani és a kiemelt szegélyeket fogjuk kicserélni újakra. A járdákat is felújítjuk a körforgalom széléig. Korszerűsítjük, vakvezető elemeket kap, illetve korszerű forgalomtechnikát, táblákat fog kapni − mutatta a szakember a járdának a nyomvonalát. Mind mondta: a gyalogosforgalmat az építkezés végéig biztosítani fogják a kereszteződésnél. A felújításokat úgy ütemezik, hogy az út másik oldalán lévő járdát használni lehessen. Azt is elárulta, hogy a körforgalom három kihajtójánál továbbra is gyalogosátkelő biztosítja majd a közlekedést. Azonban a szőnyeggyári hídhoz egyelőre nem terveznek zebrát. Az építésvezető a terveket is megmutatta a Kemma.hu-nak. A rajzok szerint nagyobbodni nem fog a a kereszteződés a körforgalom megépülésével.

A tervek szerint egy zöld, fás, bokros park lesz a körforgalom közepén

Fotó: G. D. V. / Forrás: 24 Óra

A körforgalom közepe parkosítva lesz

− Hatméteres útszélességű körforgalom lesz, másfél méteres biztonsági sávval és új csapadékcsatornát alakítunk ki. A körforgalom középen egy zöldsziget lesz, ami füvesítünk és bokrokat, fákat ültetünk majd rá − sorolta az építésvezető, aki szerint kedden már a bontási munkálatokat is elkezdik. Először a Lidl felöli járdákat fogják lezárni, így a gyalogosok az Új úti lakótelep felé eső oldalon tudnak csak közlekedni.

Fekete Gyula, a beruházó cég ügyvezető igazgatója korábban a Kemma.hu-nak elmondta, hogy azért tart három hónapig az építkezés, mert nem tudják lezárni teljesen a körforgalmat.