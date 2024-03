Rigó Balázs, a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a felújítással várható volt a dugó is. Többek között ezért is volt téma újra a tatai elkerülőút a Magyary-terv Fellner Jakabról elnevezett építészeti és közlekedési programjának egyeztetésén.

− A város különleges formája miatt egyetlen nagyobb út kiesése is dugókat okozhat. Ezért is lenne fontos a tatai elkerülő út építése, ami nagy terhet venne a le a városról. Most ugyanis Szomód felől csak a városon keresztül lehet eljutni többek között az autópályára, vagy akár az ipari parkba is − magyarázta az alpolgármester, aki szerint már ez is segítene a dugók megszűnésében. Azonban az önkormányzat több lehetőséget is keres a forgalom csökkentésére.