A napokban megyeszerte felidézik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékét. Az események közül válogattunk, a teljesség igénye nélkül.

Almásfüzitő

Csütörtökön 14 órakor az emlékparkban a Fekete István Általános Iskola tanulói adnak műsort. Koszorúznak az intézmények és a civil szervezetek.

Ácsteszér

A Táncsics Mihály Kultúrház és Könyvtárban gyűlnek össze pénteken 9 órakor az emlékezők. Ünnepi köszöntőt mond Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Stancsics Erzsébet költő, a Táncsics család leszármazottja. Az ünnepi műsort követően Táncsics szobránál koszorúznak a részvevők.

Ács

Pénteken 9 órától a lőtéren rendezik a Koroknay Dániel-kupa versenyt, majd 11 órakor kerékpáros emléktúra indul a művelődési háztól a Bakancsos Klub vezetésével. A túra során az Ácsi környéki emlékműveket keresik fel. 9 órakor koszorúkat helyeznek el az emlékműveknél, a találkozó Korotnoki Dániel sírjánál lesz. Az ünnepi megemlékezés 10 órakor kezdődik Kossuth szobornál, rossz idő esetén a Gárdonyi Géza Általános Iskola aulájában. Az ünnepi beszédet Szentirmai István polgármester mondja. Közreműködnek: Ács Városi Énekkar, Szűcs Erika táncosai.

Ászár

Pénteken 15 órakor ökumenikus istentisztelet lesz a református templomban. A megemlékezés a Kocsis sírnál folytatódik, ahol koszorúkat helyeznek el.

Bajna

Talpra Bajna! elnevezéssel vezetett túrán vehetnek részt az érdeklődők. A táv körülbelül 8 kilométer, a találkozó 10 órakor lesz az iskola előtt. A Sándor–Metternich-kastélyban ünnepi tárlatvezetések lesznek, emellett izgalmas kávéházi beszélgetéseken, stratégiai társasjátékokon és kézműves foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők.

Bajót

Csütörtökön 16 órakor kezdődik a megemlékezés a művelődési házban. A műsort az óvodások, az iskola tanulói és a Harmónia Kamarakórus adják. Az ünnepség után koszorúzás lesz a Hősök terén.

Bana

Pénteken 9 órakor a szoborparkban gyülekeznek majd az emlékezők. Műsort adnak a Bábolnai Általános Iskola tanulói és a Banai Bóbita Óvoda óvodásai. A köszöntők után helyezik el a koszorúkat.

Bakonysárkány

A megemlékezést pénteken a Szent István király Római Katolikus Templom előtti téren tartják a bakonysárkányiak. Az ünnepség 18 órakor kezdődik.

Bábolna

Csütörtökön 16 órakor a régi temetőben lévő emlékműnél dr. Horváth Klára polgármester mond beszédet. Közreműködnek a Bábolnai Általános Iskola tanulói. Az esemény koszorúzással zárul.

Bokod

A Hősök terén tartják a megemlékezést a bokodiak. Az esemény pénteken 10 órakor kezdődik.

Csém

Csütörtökön 14 órakor a Millenniumi emlékparkban Szabóné Fürjes Klaudia

alpolgármester mond beszédet. Ezt követően Új remény, új tavasz címmel a Pápay József Általános Iskola diákjai adnak műsort. Az esemény koszorúzással zárul.

Csolnok

Pénteken 9 órakor ünnepélyesen felvonják a zászlót a Szent János parkban. Köszöntőt mond Kolonics Péterné polgármester. Közreműködik Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész és a zeneiskola növendékei. 17 órakor a Fódi János Művelődési Házban a 80 huszár című magyar filmdrámát vetítik le.

Dorog

Pénteken 10 órakor kezdődik a megemlékezés. Az ünnepi műsort a Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium diákjai adják. A programot koszorúzás követi.

Dömös

Pénteken 15 órakor a községháza dísztermében tarják az ünnepséget a dömösiek. A beszédet Herman Jenőné polgármester mondja. Az ünnepi műsort a Szivárvány Óvoda és Mini bölcsőde óvodásai és a Zöld Kendő Énekkar adják.

Dunaalmás

A Csokonai Művelődési Házban pénteken 10 órakor Makay Tibor polgármester mond beszédet, majd a Kék Duna Óvoda növendékei, a Vadvirág Dalkör tagjai, a református szeretetotthon lakói, illetve az általános iskolások adnak műsort. Végül Boros István emléktábláját koszorúzzák meg a jelenlévők.

Epöl

Csütörtökön 16 órakor kezdődik a megemlékezés a Közösségi házban. A beszédet Tácsik Attila polgármester mondja. Az ünnepi műsort a Búzavirág Népdalkör, az Epöli Tündérkert óvodásai, illetve Halmos Attila és zenekara adják. A táncházat Halmos Zsuzsanna vezeti.

Esztergom

Pénteken 9 órakor a megyeháza dísztermében kezdődik a városi ünnepség. A beszédeket és műsort követően átadják a menetzászlókat, majd emlékmenet indul a szentgyörgymezői '48-as honvédtemetőbe. Itt 10 óra 30-kor kezdődik a megemlékezés, elhangzik a Nemzeti dal, majd ökumenikus áldás és koszorúzás lesz.

Héreg

A református templomban lesz a gyülekező pénteken 15 órakor. Imát mond Szabó Zoltán plébános és Papp László tiszteletes. Ezt követően az Echo Kapelle és a Gerecse Mazsorett részvételével felvonulás lesz. A katolikus templomkertben Nieszner József polgármester mondja az ünnepi beszédet, majd műsort adnak a Sakk- és Versmondó Kör diákjai. Átadják a Héreg Község Érdemérmet. A rendezvényt koszorúzás zárja.

Kecskéd

Az általános iskola tornaterme lesz a megemlékezés helyszíne csütörtökön 17 órától. Közreműködnek a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói és a Lovas Baráti Kör tagjai.

Kesztölc

Csütörtökön 16 óra 30-kor a Kincses József Általános Iskola diákjai adnak műsort a művelődési házban. A megemlékezés a Szabadság téren koszorúzással zárul.

Kisbér

Pénteken 17 óra 30-kor a Petőfi-szobornál koszorúznak, majd fáklyás felvonulás indul a Wass Albert Művelődési Központig, ahol a színházteremben Czunyiné Bertalan Judit mond ünnepi beszédet. A műsort a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai adják.

A TMG-Sportegyesület is több rendezvénnyel készül. Pénteken lesz 1848 méteres, 5, illetve 15 kilométeres futóverseny, családi és állatbarát tekergő. A résztvevők 8 óra 20-kor megemlékeznek a Táncsics-gimnázium belső udvarán a Táncsics szobornál, majd a 15 kilométeres futóversenyen, illetve túrán résztvevőket 8 óra 40-kor busszal szállítják Ácsteszérre, ahol a verseny előtt koszorúznak Táncsics Mihály szülőházánál. Kisbérről kerékpártúra is indul 8 óra 40-kor Táncsics szülőházához.

Komárom

Csütörtökön 10 órától az óvodásoknak lesz megemlékezésük az Alapy téren, majd 17 órától Szőnyben, a Hősök terén koszorúznak. 17 órától a Bozsik-iskola diákjai adnak ünnepi műsort a Petőfi Sándor Művelődési Házba. A városi ünnepség pénteken 11 órakor kezdődik a Kopjafás emlékparkban.

A Monostori erődben március 15-16-17-én Kokárda Fesztivál vár mindenkit minden nap 10 és 18 óra között. Várak-erődök-vitézek címmel új kiállítás is láthatható lesz, emellett számtalan gyerekprogram várja a látogatókat. A Magyarock Dalszínház pénteken és szombaton 14 óra 30-tól mutatja be A költő visszatér című rockoperát a KlapkArénában, vasárnap pedig déltől lesz látható a darab ugyanitt. Pénteken 13 óra 30-kor ünnepélyesen is megnyílik Legát István helytörténész mezőgazdasági és helytörténeti állandó kiállítása a Monostori Erőd felújított Pékmúzeumában.

Lábatlan

Pénteken 10 órakor ünnepi istentisztelet lesz a református templomban. A városi megemlékezés 11 órakor kezdődik a Hősök terén. Közreműködnek: Szabó Zsuzsa és Gyürki István, a budapesti Újszínház színművészei, a Gondozási Központ és a Borostyán Baráti Kör egyesített kórusa, a Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Zeneiskola Fúvószenekara az Arany János Általános Iskola és Művészeti iskola diákjai. Az ünnepi beszédet Teller Péter polgármester mondja.

Mocsa

Pénteken 10 órakor a művelődési házban Udvardi Marianna polgármester mond beszédet. Fellépnek a Mocsai Arany János Általános Iskola tanulói, illetve a helyi népdalkör tagjai. A megemlékezés Petőfi Sándor emléktáblájának koszorúzásával zárul.

Oroszlány

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótemében csütörtökön 18 órától Kossuth Lajos azt üzente címmel rendeznek ünnepi rézfúvós kamarakoncertet. Fellép a Daniel Speer Brass.

Pénteken 11 órakor kezdődik a megemlékezés a Kossuth-szobornál. A beszédet Lazók Zoltán polgármester és Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő mondja. Ezt követően a Kossuth szobornál és a Petőfi emlékműnél koszorúznak a jelenlévők.

Piliscsév

Az általános iskolában csütörtökön 11 órától tartják a megemlékezést. A 7. osztályosok műsorát követően koszorúzás lesz a hősi emlékműnél.

Pilismarót

Csütörtökön 11 órakor lesz a megemlékezés a Nemzeti Emlékoszlopnál. A műsort a Bozóky Mihály Általános Iskola tanulói, valamint a Pilismaróti Mesevár Óvoda óvodásai adják, a beszédet Hunyadi Balázs polgármester mondja.

Sárisáp

Pénteken 10 órakor a Szabadság téren lesz a megemlékezés. Az ünnepi műsor után a Sárisápi Bányász Közösségi Térben nyitják meg a Varázserdő, csodaerdő című rajzkiállítást és díjazzák a legjobb alkotásokat.

Súr

Az ünnepi műsort csütörtökön 18 órától tartják a művelődési házban. Közreműködnek a Súri Arany János Általános Iskola diákjai.

Szákszend

A faluház előtt tartják a megemlékezést a szákszendiek. A rendezvény csütörtökön 15 órakor kezdődik.

Tarján

Március 15-én a református templomba várják a tarjániakat. A megemlékezés 10 órakor kezdődik.

Tata

Csütörtökön reggel 8 órakor a Kossuth téren az Országzászlónál-szobornál, a magyar zászló és címer napja alkalmából díjátadó ünnepség kezdődik a tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket elért tatai általános és középiskolások, valamint felkészítő tanáraik számára. Ünnepi beszédet mond Michl József polgármester.

Pénteken 9 órától az ünnepi felvonulás lesz. A menet érinti Mansbarth Antal katolikus pap, a forradalom mártírja emléktábláját (Ady Endre u. Fényes Áruház), ahol áldást mond dr. Író Sándor, tábori lelkész, majd Hamary Dániel, orvos, honvéd tüzér hadnagy Tópart utcai házánál, ahol beszédet mond Michl József.

A megemlékezés tóparti állomásánál avatják fel a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett szobrászművész, Lantos Györgyi Petőfi Sándort ábrázoló szobrát, amelyet a Lakiteleki Népfőiskola Alapítványa ajándékozta a városnak. Itt Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke mond beszédet.

Tatabánya

Pénteken 15 órakor a Bánhidai Szoborparkban tartják a városi megemlékezést. Ünnepi beszédet mond Szücsné Posztovics Ilona polgármester és Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője. Műsort a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola diákjai adnak. A rendezvényt koszorúzás és tiszteletadás zárja.

Tát

Csütörtökön 17 óra 50-kor térzene lesz a Hősök terén, majd 18 órakor zenés, irodalmi kortörténeti előadás lesz látható az általános iskola 7. osztályos tanulóinak közreműködésével. Az ünnepi beszédet Emmer Melindan megbízott iskolaigazgató mondja. Közreműködik a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar.

Tokod

Pénteken 10 órakor a tokodi Petőfi Sándor emlékszobornál Bánhidi László köszöntőjét követően Bartl Zoltán mond ünnepi beszédet. Közreműködik a Tokodi Kéknefelejcs Nótakör. A rendezvény az emlékkoszorúk elhelyezésével zárul.

Vérteskethely

Csütörtökön az Emlékparkban tartank megemlékezést. Az ünnepség 15 óra 30-kor kezdődik.

Vértessomló

Csütörtökön a Nemzet özvegye című darabot mutatja be a Vértessomlói Színjátszó Kör a Művelődési házban. Az előadás 18 órakor kezdődik.