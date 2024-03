A futball szerelmeseinek, sportkedvelőknek és a szurkolni vágyóknak hirdette meg szombati (március 9.) programját Lakatos Lajos, az Oroszlányi lurkók alapítója. Annak a csoportnak volt hétvégi programja, ami a rászorulók megsegítéséért jött létre. Március második hétvégéjén, a Borbálai focipályán rendezték meg a soron következőt, ami a Tavaszi Lurkó kupa nevet viseli.

Rászorulók támogatásából jött létre az Oroszlányi lurkók csapata. A március 9-i sportprogramon Lakatos Lajos (jobbra) mondja el a legfontosabb szabályokat

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Miután a közösségi oldalin is híre ment az események, egyre több lett a jelentkező. Jöttek Kisbérről és Tatabányáról, de a szomszédos Veszprém vármegyéből (Pápa) is érkeztek résztvevők. Összesen hat csapat jelentkezett, akikre kétszer 10 perces mérkőzések vártak. A sportprogram kiváló alkalom volt arra is, hogy valamelyik futballistában felfedezzék Lionel Messi stílusjegyeit. Ha nem is találták meg az argentin válogatott labdarúgó utódját, aki 22 éves korára az Aranylabda- és FIFA az év játékosa lett, díjak azért születtek Oroszlányban is. Miként igazi futball tehetség is.

Lakatos Lajos főszervező elmondta, több korosztály mérkőzik meg egymással: a 10 évestől egészen a 20 éves focistáig. A sporteseményen számos elismerés is gazdára talált. Minden résztvevőnek járt egy oklevél, de a gólkirályt és a legértékesebb játékost, valamint a legjobb kapust is díjazták. Az első helyezett csapta pedig hazavihette a nevezési díjat, több mint 6 ezer forintot.

Rászorulók támogatására jött létre

Az Oroszlányi lurkók csoportja az állami gondozottak megsegítésére jött létre. A főszervező a sporttehetségek felkutatása miatt szervez hasonló összejöveteleket.