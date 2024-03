Kakuk Tamás, az alapítvány kuratóriumának elnöke üdvözölte a BAH szezonnyitó rendezvényén a megjelenteket, majd mutatta be a tehetséges fiatalembert.

A fiatal művész az alkotópályát grafikusként kezdte, majd festészetet tanult az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, itt 2022-ben szerzett diplomát. Ő maga, így határozza meg művészeti törekvéseit: „Alkotói tevékenységem főbb aspektusai közé tartozik a privát és kollektív emlékezet kérdésköreinek vizsgálata, a létező rendszerek lebontása és átértelmezése, új, egyéni struktúrák kialakítása és alkalmazása a műtermi gyakorlatokban. Munkamódszeremet nagymértékű gyűjtés és felhalmozás jellemzi. Az elmúlt időszakban érdeklődésem kiterjedt (a különböző szakterületek bevonásán keresztül) a játék, mű és játszó fogalmi kapcsolatainak elemzésére. Alapvetően festményeket, papír alapú munkákat, fotó és videódokumentációkat készítek, további projektjeimnél számos technikát és médiumot alkalmazok (beton, gipsz, fa, bőr, tetoválás, lőszerek, digitális grafikák).”

Kakuk Tamás kiemelte: a mostani kiállítását is a sok műfajúság jellemzi, mely a monotípiától, a grafikákon, a festményeken, a színes ceruzarajzokon át, a digitális nyomatokig terjed. Kiállításának címe, a Képhiba, amely arra is utalás lehet, hogy a valóság a művészet szabadságának rendelkezésünkre álló eszközeivel is nehezen értelmezhető.