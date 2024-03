Schmelcz Gézáné portálunknak elmondta, hét állomással készültek a hozzájuk látogató lurkóknak. A Kemence Egyesület elnöke hozzátette, a komáromi intézményekből rengetegen látogatnak el hozzájuk ebből az alkalomból, de a családok egyénileg is szívesen vesznek részt a jó hangulatú rendezvényen. Nem csupán Komáromból jöttek hozzájuk, Tatáról is érkeztek érdeklődők.

A Kemence Egyesület rendezvénye nagy sikert aratott

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A gyerekek izgalmas ügyességi feladatokat hajthattak végre. Volt nyusziteke, majd gumicsirkét kellett a fazékba pofozni. A kicsik kacsákat is horgászhattak, tojásokat dobálhattak és guríthattak, valamint kipróbálhatták, beletalálnak-e a patkóval a vödörbe. Eközben persze a farm udvarán élő állatokkal is megismerkedtek, de ezúttal a legnagyobb népszerűségnek a cicák örvendtek. Az eseményre a gyerekek mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ellátottjai is ellátogattak.

A Kemence Egyesület játékait kipróbálni hétfőn is lesz lehetőség, hiszen részt vesznek a Monostori erőd locsolómentes napján.