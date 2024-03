Závory Zoltán festményei, grafikái és egyháztörténeti alkotásai mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A napokban emlékszoba nyílt a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban.

Emlékszoba nyílt az oroszlányi Kölcsey aulájában. Závory Zoltáné lett az első állandó kiállítás

Az intézmény bejáratánál alakították át a két részből álló helyiséget. Az állandó tárlat a festőművész, restaurátor munkássága előtt tiszteleg, betekintést engedve életébe és művészetébe. Az eseményt Körtvélyfáy Zoltán igazgató köszöntője után dr. Deés Szilvia, az Oroszlány Barátainak Köre elnöke nyitotta meg. Meglepetésként a mester három egykori tanítványa – Sztancsik Zsuzsa, Bárdos József és Zsombolyai Mária – egy-egy emlékezetes „Závory történetet” elevenített fel, majd a Szíjj Irma kamarakórus műsora következett.

Závory Zoltán 1906-ban született Pápán. Gyermekkorát a Bakonyban töltötte, a táj szépségei és a népi motívumok már korán meghatározták művészetét. Később a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol Bosznai István, Edvi Illés Aladár és Réti István tanítványa volt. A restaurálást Balló Edétől, a falkép festést pedig Dudits Andortól tanulta.

Emlékszoba őrzi az emlékét

Ő készítette II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatásának Életünk Krisztus című plakátját. Hosszú pályafutása alatt oltártervek, szentélyrácsok, egyházi zászlók, stációk, gyertyatartók, templomi berendezések tervezője, kivitelezője. Mintegy 280 templomban dolgozott. Köztük, Isten alsógallai, környei és pusztavámi házában is maradandót alkotott.

Závory Zoltán a magyar tájképfestészetben is remekeket alkotott. Festményei a magyar táj lírai hangulatát tükrözik, ugyanakkor sajátos, expresszív stílusjegyeket is hordoznak. Művészetére nagy hatással volt a francia impresszionizmus és a posztimpresszionizmus, de a magyar népművészet motívumai is gyakran megjelennek képein.